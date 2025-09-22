Reggio Emilia, ladro incastrato dal DNA su un mozzicone di sigaretta: aveva commesso 9 furti in una notte

Il mozzicone di sigaretta e altro materiale biologico sono stati esaminati dal Ris di Parma, che ha ottenuto un profilo genetico compatibile con l’indagato.

Un indizio apparentemente insignificante si è rivelato invece determinante per i Carabinieri che stavano indagando su una serie di furti a San Polo d'Enza: un mozzicone di sigaretta abbandonato in un'auto rubata ha portato all'identificazione di un 34enne di nazionalità albanese, residente nel pavese, accusato di aver messo a segno diversi colpi nelle abitazioni della provincia reggiana.

L'operazione investigativa, coordinata dalla stazione dei Carabinieri di San Polo d'Enza, ha permesso di collegare l'uomo a una sequenza di furti – ben 9 -che hanno interessato nella stessa notte i territori di Canossa, Quattro Castella e San Polo. Il presunto responsabile si sarebbe introdotto illegalmente in diverse proprietà private, sottraendo principalmente denaro contante e beni di uso comune, oltre al veicolo utilizzato per gli spostamenti.

In particolare l'uomo aveva rubato denaro contante, telefoni cellulari, monili in oro e oggetti vari, oltre a un'automobile. Il danno complessivo ammonta a circa tremila euro. Le indagini dei carabinieri, avviate dopo le denuncia delle vittime, hanno ricostruito il percorso di fuga attraverso i sistemi di rilevamento del traffico e la localizzazione Gps dei veicoli, fino al recupero dell'auto rubata.

Determinanti si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste ai varchi cittadini e l'analisi del materiale biologico repertato nell'abitacolo. Il mozzicone di sigaretta e altro materiale biologico sono stati esaminati dal Ris di Parma, che ha ottenuto un profilo genetico compatibile con l'indagato. L'incrocio di tutti gli elementi ha permesso ai militari di raccogliere elementi di presunta responsabilità a carico del 34enne, che è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia per furto continuato in abitazione.