Reggio Emilia, donna incinta schiacciata dalla propria auto nel cortile di casa L’incidente oggi a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia stradale.

A cura di Susanna Picone

L’intervento dei vigili del fuoco

Una donna incinta, giunta al quarto mese di gravidanza, è rimasta schiacciata dalla propria auto mentre si trovava nel cortile di casa. Il grave incidente è accaduto oggi a Quattro Castella, comune nella provincia di Reggio Emilia.

Per estrarre la donna è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno utilizzato degli appositi cuscini di sollevamento per alzare il veicolo, una utilitaria, che aveva schiacciato la signora. Quando è stata liberata, gli operatori inviati dal 118 hanno caricato la donna su un’ambulanza e l’hanno portata in codice di massima gravità al Santa Maria Nuova dove i medici stanno valutando anche le conseguenze per il feto.

La donna, stando a quanto si apprende, ha riportato traumi da schiacciamento, ma fortunatamente l’impatto non avrebbe provocato lesioni gravi né a lei né al bambino che porta in grembo.

L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia stradale. Tutto è accaduto questa mattina, intorno alle 10.30, nella frazione di Puianello, in via Don Pasquino Borghi. L’auto che ha schiacciato la donna era parcheggiata in un’area condominiale dove ci sono i garage. Stando ai primissimi riscontri, il mezzo si sarebbe messo in movimento a causa di una leggera pendenza e avrebbe travolto la donna che si trovava nel cortile.

A lanciare l’allarme è stata la figlia della signora e poi i vicini di casa, che hanno udito le urla arrivare dal cortile, subito si sono precipitati per aiutare la donna che era finita completamente sotto l’auto.