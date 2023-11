Reggio Emilia, camion perde il carico che finisce sulle auto: 2 morti e diversi feriti, l’autista fugge L’incidente si è verificato dopo le 18 sulla Sp 111, nella frazione di Caprara, a Campegine. Diversi i veicoli coinvolti, ci sono diversi feriti. Le forze dell’ordine stanno cercando l’autista del camion.

A cura di Biagio Chiariello

Tragico incidente stradale a Caprara, frazione di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, sulla Sp 111. Dopo le 18, un camion ha perso il carico, fatto di strutture in metallo per ponteggi edili, travolgendo due auto. Il bilancio è drammatico: due morti, tre feriti di cui uno grave e l'autista del mezzo pesante che scappa senza prestare i soccorsi.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche i soccorsi inviati dal 118 con ambulanze, automediche e l’elicottero da Bologna, e i vigili del fuoco dal distaccamento di Sant’Ilario.

Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, un camioncino ha perso il carico di impalcature che trasportava e che è andato a finire in strada, colpendo diverse auto nella frazione di Caprara, all’altezza della rotonda che precede il casello autostradale Terre di Canossa, all'altezza della latteria Lago Razza, nella val d'Enza in provincia di Reggio Emilia..

In una di queste che percorreva la corsia opposta di marcia, sulla Sp111, vi erano due persone, entrambe decedute sul colpo. Sono in corso le ricerche del conducente fuggito. Il tratto di strada è momentaneamente chiuso. Sul posto c’è una grande mobilitazione di mezzi di soccorso. Presenti anche i carabinieri di Guastalla e Gattatico.

In aggiornamento