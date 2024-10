video suggerito

Reggio Emilia, bimbo di 2 anni si rovescia latte bollente addosso: ustionato gravemente a Fabbrico L'incidente è avvenuto lunedì sera a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Dopo le prime medicazioni, il bambino è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma.

A cura di Biagio Chiariello

Grande paura nella serata di ieri, martedì 15 ottobre, a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, dove un bambino di appena due anni si sarebbe rovesciato del latte bollente addosso, centrando in particolare la gamba.

I genitori hanno immediatamente dato l'allarme, rivolgendosi al 118. Sul posto sono arrivati subito gli operatori dell’ambulanza della Croce Rossa locale, raggiunti dal personale dell’automedica della Bassa, partiti dalla vicina sede di Novellara.

Dopo le prime cure sul posto, il bambino è stato caricato a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana e trasportato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Maggiore di Parma. In un primo momento, l'idea era di portarlo al Santa Maria Nuova di Reggio, ma si è optato per la struttura sanitaria d’oltre Enza, dotata anche del Centro Grandi Ustionati. Nell'infortunio sono emerse infatti delle ustioni di secondo grado.

Il piccolo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ad ogni modo, sono stati avviati esami e terapie necessarie per evitare il rischio di complicazioni cliniche.

Purtroppo, non si tratta del primo episodio di questo tipo di cui diamo notizia negli ultimi giorni. Nella serata di domenica 13 ottobre, una bambina di due anni si è rovesciata addosso una pentola di olio bollente in un'abitazione di Carmiano, in provincia di Lecce. È stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "A. Perrino" di Brindisi, nel reparto di Pediatria. Qualche settimana fa, invece, un incidente simile è avvenuto in un appartamento di Ferentino, in provincia di Frosinone, e ha visto vittima un bambino di appena 13 mesi.