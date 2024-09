video suggerito

Bimbo di 13 mesi ustionato con acqua bollente, è grave: ustioni su varie parti del corpo Grave incidente questa mattina in un appartamento di Ferentino, in provincia di Frosinone. Un bambino di tredici mesi è rimasto ustionato dopo che si è versato addosso una pentola con dell’acqua bollente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina in un appartamento di Ferentino, in provincia di Frosinone. Un bambino di tredici mesi si è versato addosso una pentola con all'interno dell'acqua bollente, provocandosi delle gravi ustioni. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che dopo averlo medicato sul posto hanno deciso di allertare un'eliambulanza, in modo da essere portato in ospedale nel più breve tempo possibile e ricevere cure adeguate. Il piccolo si trova ora a Roma, ed è stato preso in carico dai medici. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe ustioni su varie parti del corpo.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini. L'incidente è avvenuto verso le 11, mentre il piccolo era in casa insieme a entrambi i genitori. Per causa ancora da chiarire, gli è caduta addosso una pentola con dell'acqua bollente, che lo ha ustionato. I genitori hanno chiamato immediatamente il 112, che data la gravità della situazione hanno deciso di allertare subito l'elicottero per portarlo in ospedale a Roma nel centro per i gradi ustionati, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Come abbia fatto il bambino a far cadere la pentola di acqua bollente, non è ancora chiaro. Da capire se si sia arrampicato sui fornelli, tirandosela addosso, o se magari l'abbia raggiunta perché lasciata in un punto accessibile anche a lui. E che quindi, complice un momento di distrazione dei genitori, sia riuscito ad arrivarci. I carabinieri ascolteranno i genitori per fare luce sull'accaduto, anche se non ci sono dubbi si sia trattato di un terribile incidente domestico.