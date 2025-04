Esplode un camper a Sutri, il boato spaventa i cittadini: un ustionato grave Un camper completamente distrutto dalle fiamme a Sutri. Un uomo di circa 60 anni, che si trovava all’interno del mezzo, è rimasto gravemente ustionato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

Esplode un camper a Sutri, provincia di Viterbo. Un uomo di circa 60 anni, che si trovava all'interno del mezzo, è rimasto gravemente ustionato. Stando a quanto si apprende, il camper era posteggiato all'interno del parcheggio di via delle Cassie.

Il camper completamente distrutto dall'incendio, paura per l'esplosione

Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio, che in pochi istanti ha completamente distrutto il mezzo e poi ha gravemente danneggiato un'automobile parcheggiata accanto. Una potente esplosione ha spaventato i diversi cittadini che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco, che si sono occupati di spegnere il rogo.

Un ferito grave, illesi una donna e un cagnolino

Illesi una donna e il cagnolino, che in quel momento non si trovavano sul mezzo. Il ferito, un uomo di 60 anni, è stato soccorso dagli operatori del 118 arrivati sul posto e accompagnato in codice rosso all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Le sue condizioni sono gravi a causa delle ustioni riportate, ma non è in pericolo di vita.