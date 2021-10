Reggio Emilia, 29enne ucciso a colpi di pistola dentro l’officina di un gommista: fermato il titolare La vittima è Salvatore Silipo, 29 anni, residente a Santa Vittoria di Gualtieria; lavorava all’interno dell’officina dove è avvenuto l’omicidio. I carabinieri hanno fermato una persona: si tratta di un 70enne, titolare della stessa ditta. I militari stanno cercando il figlio che era con lui al momento della sparatoria.

A cura di Biagio Chiariello

Ucciso a colpi di pistola dentro l'officina di un gommista di Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Un 29enne, Salvatore Silipo, è morto, nel primo pomeriggio di oggi, 23 ottobre, dopo una sparatoria all'interno di una ditta di pneumatici (da Dante Gomme, in via Giovanni Verga) in cui la stessa vittima lavorava. I carabinieri di Guastalla e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana, hanno fermato un uomo, un 70 enne, titolare dell’azienda. I militari stanno cercando il figlio che era con lui al momento della sparatoria.

Stando ai primi accertamenti delle forze dell'ordine, il 29enne, che lascia due figli di due anni e un mese e che era residente a Santa Vittoria di Gualtieria, aveva lavorato nella azienda. Quando è stato aperto il fuoco con la vittima c’erano il fratello Francesco e il cugino Piero che sono scappati e poi si sono imbattuti nei carabinieri, giunti sul posto dopo che i vicini – chi abita e lavora nella zona industriale dove è avvenuto l’omicidio – hanno dato l'allarme.

La pattuglia è poi intervenuta e ha bloccato il presunto omicida, sfilandogli l'arma. Le indagini sono in corso per ricostruire movente e dinamica e per capire se ci sono altre persone coinvolte.

