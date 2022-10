Rave party di Halloween a Modena, balli e musica tutta la notte: iniziate le operazioni di sgombero Sono iniziate all’alba di oggi le operazioni di sgombero del rave party di Halloween organizzato a Modena: circa 200 tra carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco e guardia di finanza, anche in tenuta antisommossa si sono ritrovati all’esterno del capannone dove musica e balli sono continuati per tutta la notte.

A cura di Ida Artiaco

Sono iniziate le operazioni di sgombero del rave party di Halloween, organizzato in un capannone in disuso all'intersezione tra via Marino e viale Virgilio in località Bruciata, in provincia di Modena. Balli e musica sono proseguiti per tutta la notte dopo che nelle scorse ore il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva dato mandato al Prefetto della città emiliana al Capo della Polizia, Lamberto Gianni di adottare, raccordandosi con l'Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l'evento.

Dall’alba di oggi è aumentato il numero di forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco, anche in tenuta antisommossa: ne sono circa duecento e l’intera area che si trova vicina all'uscita dell’autostrada è stata completamente presidiata. È stato allestito anche un punto di primo intervento per soccorrere eventuali feriti.

La festa, organizzata in occasione di Halloween, doveva durare nelle intenzioni degli organizzatori fino a domani; obiettivo della prefettura di Modena è far cessare la manifestazione in maniera pacifica. La via scelta è quella della trattativa tra forze dell’ordine e partecipanti e un dialogo pare sia cominciato poco prima delle 8. Al momento all'interno dell'ex deposito non sono entrati agenti in divisa.

Sul posto è anche sopraggiunto poco fa un elicottero per sovrintendere le operazioni. Diversi giovani dalle prime luci di oggi stanno lasciando autonomamente il luogo del Rave

"Questo è un movimento di libertà – ha detto un giovane partecipante al rave- che stiamo facendo di male? La paura è che entrino e picchino".

Per tutta la notte è rimasta invariata la situazione della viabilità. Resta interrotta anche oggi la circolazione nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Virgilio/viale Orazio e la rotatoria in viale Virgilio di immissione in autostrada A1.