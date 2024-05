video suggerito

Rapiscono ex compagno di scuola e lo costringono a ritirare tutti i soldi dal bancomat: arrestati In carcere sono finiti Maverick Alessandro Alongi, Benedetto Azzarelli e Vincenzo Buttaci, mentre Sara Guza, unica donna del gruppo, è stata posta agli arresti domiciliari. I quattro sono accusati di sequestro di persone ed estorsione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sequestro di persone ed estorsione. Con queste accuse ieri mattina la Squadra Mobile della Questura di Asti, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Maverick Alessandro Alongi, Benedetto Azzarelli e Vincenzo Buttaci, mentre Sara Guza, unica donna del gruppo, è stata posta agli arresti domiciliari.

Le manette per i quattro sono scattate per fatti avvenuti la sera dello scorso 30 dicembre, quando un ventenne astigiano – in precedenza contattato su Instagram da Alongi, di cui era stato compagno di classe alle scuole medie – è stato invitato a un appuntamento dall'indagato. I due, insieme anche agli altri ragazzi e alla ragazza (che però faceva da "palo"), si sono visti in un luogo isolato. Ed è qui che la giovane vittima è stata fatta cadere in trappola: dopo essere stato costretto a consegnare tutto il denaro che aveva nel portafogli il ventenne è stato obbligato ad effettuare una serie di prelievi di denaro da vari bancomat e sale slot della città per un totale di 1.500 euro.

Successivamente, gli indagati hanno minacciato il giovane di fare del male i suoi familiari se non avesse rimediato ulteriore denaro da un conoscente, arrivando a fotografare o simulare la fotografia della carta di circolazione del suo mezzo per far sapere alla vittima che erano in possesso dei dati anagrafici dei suoi parenti.

Le indagini, avviate subito dopo i fatti dalla Squadra Mobile di Asti, hanno condotto a perquisizioni il 21 febbraio, durante le quali sono stati sequestrati elementi rilevanti per il caso. Con l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. di Asti, sono state effettuate ulteriori perquisizioni che hanno portato al sequestro di 22 proiettili detenuti illegalmente.