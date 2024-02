Rapinata e violentata da due uomini a volto coperto: l’incubo di una 23enne a Trieste, aggressori in fuga Una ragazza di 23 anni ha denunciato alle forze dell’ordine di essere stata rapinata e vittima di violenza sessuale da parte di due uomini la notte scorsa in una zona centrale di Trieste: caccia ai due aggressori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Incubo per una ragazza di 23 anni nella notte tra sabato e domenica in una zona vicinissima al centro di Trieste: sarebbe stata prima rapinata e poi sarebbe stata vittima di una violenza sessuale da parte di due uomini che si sono avvicinati a lei a volto coperto.

Secondo quanto si apprende, l'episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino di oggi, domenica 25 febbraio, in via Rigutti, una trasversale di viale D'Annunzio nella zona compresa tra largo Barriera e piazza Foraggi, poco prima di piazza Perugino.

La giovane sarebbe stata aggredita, mentre rincasava, dai due uomini con il volto coperto descritti dalla stessa vittima come alti un metro e ottanta centimetri circa. Dopo averla bloccata, i due avrebbero pesantemente molestato sessualmente la ventitreenne, palpeggiandole il seno e tentando di aprirle i pantaloni. Poi l'hanno rapinata del contenuto della borsa e sono fuggiti. Solo a questo punto la giovane è quindi riuscita a dare l'allarme, facendosi accompagnare in ospedale, dove infine ha denunciato tutto l'accaduto alle forze dell'ordine che si sono subito messe al lavoro per ricostruire i fatti.

Il caso infatti è stato segnalato alla polizia di stato dal personale dell’ospedale Maggiore di Trieste, dove la vittima ha ricevuto le prime cure dopo l'aggressione in strada. La 23enne quindi è stata sentita dalla polizia che è al lavoro per identificare e rintracciare i due aggressori che per ora restano in fuga. Si procede per violenza sessuale e rapina.

L'episodio ha messo in allarme la città di Trieste perché segue e si aggiunge ad altri casi di aggressioni, risse, accoltellamenti e rapine avvenuti nelle ultime settimane nel capoluogo. Dopo la serie di aggressioni in città, Prefettura, Questura e Comune avevano già promesso nei giorni scorsi attenzione massima, controlli rafforzati e monitoraggio speciale. Per discutere delle possibili misure contro i reati predatori, per mercoledì è stato convocato anche un vertice del Comitato per la sicurezza.