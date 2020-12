in foto: Immagine di repertorio

Tragedia per la Vigilia di Natale. Un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, subito dopo una rapina. I fatti sono accaduti a Montrecassiano, in provincia di Macerata. La donna, Rosina Cassetti, 78 anni, viveva in una casa in via Sandro Pertini, nelle vicinanze della zona industriale. Nella casa la donna viveva con il marito, Enrico Orazi, titolare di un autoricambi a Macerata, insieme alla figlia e al nipote. L'aggressione, secondo le ricostruzioni, è avvenuta intorno alle 20 di ieri sera, prima quindi che scattasse il divieto di circolazione, per via del coprifuoco notturno disposto in tutta Italia. dal dpcm. Il ladro probabilmente è piombato in casa con la speranza di portar via soldi o oggetti preziosi. Ma il colpo si è trasformato in un omicidio.

Secondo quanto hanno riportato i familiari della vittima, il malvivente che si è introdotto nell'abitazione potrebbe essere stato aiutato da un complice, ma su questo non c'è ancora conferma. Il rapinatore, come riporta ‘Il Resto del Carlino', avrebbe chiuso il marito dell'anziana in una stanza, poi si sarebbe imbattuto nella figlia della coppia, e l'avrebbe aggredita, prendendola a schiaffi. L'uomo, che non è stato ancora identificato, ha quindi legato l'anziano e la figlia. Illeso il nipote, che si trovava in casa al momento della rapina.

Dopo la fuga del malvivente, la padrona di casa è stata trovata senza vita dentro l’abitazione. Non è ancora chiara la causa della morte, se il decesso sia dovuto a un malore o se la donna sia stata colpita dal suo aggressore. Sul posto si sono recati i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.