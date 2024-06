Rapina ai tabacchi finisce male per malvivente, picchiato dalla tabaccaia e arrestato dai carabinieri La fallita rapina nella tabaccheria di Sassari risale al 5 maggio scorso ed è stata ripresa anche in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza che ha permesso ora ai carabinieri di arrestare il malvivente. In manette un 39enne . Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Con il volto travisato da un passamontagna e arma in pugno, aveva tentato di rapinare un tabaccheria di Sassari ma non aveva fatto conti con la reazione della tabaccaia che prima lo ha bersagliato con alcuni oggetti e infine lo ha picchiato a calci e schiaffi, mettendolo in fuga. Così per il malvivente il colpo, ripreso anche in un video di sorveglianza, è finito decisamente male, prima costretto alla fuga repentina dalla negoziante e ora arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 39enne del posto, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip del tribunale di Sassari su richiesta della locale Procura.

La fallita rapina in negozio risale al 5 maggio scorso ed è stata ripresa anche in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza della tabaccheria. Nel filmato si vede l'uomo che entra nella tabaccheria di corso Trinità, nel centro storico di Sassari, e dopo aver lanciato un sacchetto verso la tabaccaia, le impone di consegnare l'incasso, estraendo poco dopo anche una pistola da dietro la schiena puntandola verso la negoziante.

La donna però non si fa intimidire e prima gli lancia alcuni oggetti e infine lo rincorre per affrontarlo. Nelle immagini si vede poi l'uomo che cerca di sottrarre l'incasso dal registratore di cassa ma a quel punto la tabaccaia gli è già addosso e lo costringe alla fuga a colpi schiaffi e calci. L'uomo si era poi dileguato prima dell'arrivo dei carabinieri.

Proprio grazie al video dell'impianto di videosorveglianza e alla testimonianza della donna, però, i militari dell'arma hanno identificato il rapinatore. I carabinieri sella sezione operativa della locale compagnia, supportati dalla sezione radiomobile, nelle scorse ore quindi hanno tratto in arresto il 39enne, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria.