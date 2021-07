Ragusa, incidente sulla strada provinciale: auto contro scooter, due morti sul colpo Drammatico incidente stradale nella tarda serata di martedì 20 luglio nel Ragusano. Due persone hanno perso la vita in uno scontro tra un’automobile e uno scooter. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 23 sulla strada provinciale 3, tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi. Illeso il conducente dell’auto.

A cura di Susanna Picone

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in Sicilia, nel Ragusano. Il drammatico incidente mortale si è consumato nella tarda serata di ieri, martedì 20 luglio, intorno alle 23 sulla strada provinciale 3, tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi, nei pressi dell’incrocio con Pedalino e Mazzarrone. Le vittime, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sono due cittadini romeni. Lo scontro, a quanto si apprende, è avvenuto tra un'auto e uno scooter a bordo del quale viaggiavano i due stranieri, identificati come due romeni sulla luce della documentazione del mezzo dai carabinieri della compagnia di Vittoria, intervenuti sul posto assieme ai soccorritori.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora del tutto chiara. Per cause in corso di accertamento l’auto e lo scooter si sono scontrati. I mezzi coinvolti sono una Bmw serie 3, condotta da un uomo di trenta anni originario di Acate, e uno scooter Liberty sul quale viaggiavano le due vittime. I soccorsi sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio sul luogo dell’incidente. I due uomini a bordo dello scooter sono morti sul colpo, solo qualche escoriazione invece per il conducente della vettura che per evitare l’impatto è andato a sbattere contro un muro di calcestruzzo. La macchina si è capovolta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo radiomobile compagnia di Vittoria per i rilievi, la Polizia del commissario di Vittoria per la viabilità e due ambulanze del 118. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due centauri, mentre l'altra ambulanza ha trasportato il conducente dell'auto, in stato di choc, in ospedale per accertamenti.