Ragazzo di 17 anni trovato morto per strada all'alba a Campi Bisenzio: ucciso a coltellate Giallo a Campi Bisenzio: il cadavere di un ragazzo di 17 anni è stato trovato per strada in via de' Tintori. Sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite.

A cura di Ida Artiaco

Un ragazzo di 17 anni di origine straniera è stato trovato morto oggi all'alba a Campi Bisenzio (Firenze). Il corpo del giovane è stato rinvenuto per strada in via de’ Tintori intorno alle 5.30. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato ucciso a coltellate al culmine di una lite.

La vittima risiedeva a Certaldo ma era nato a Poggibonsi, dove frequentava anche alcuni corsi di formazione per l'avviamento al lavoro. In passato aveva giocato anche a calcio nelle giovanili del Certaldo e del Gambassi Terme. A dare l’allarme è stato un corriere che stava consegnando un pacco e ha visto per terra un ragazzo. A quel punto si è fermato e ha chiamato il 118.

È stato immediatamente soccorso dai mezzi della Misericordia e della Pubblica Assistenza, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Sarebbe stato colpito con cinque coltellate. Indagini in corso da parte dei carabinieri intervenuti sul posto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se pare che il delitto dovrebbe essere maturato all’esterno di un locale notturno. È possibile, secondo le prime informazioni, che la vittima si trovasse insieme ad alcuni amici all’interno di una discoteca a poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio. Il gruppetto, per motivi ancora poco chiari, avrebbe avuto un diverbio con altri ragazzi e da lì sarebbe scaturita una rissa che si è poi consumata all’esterno del locale.

Si cercano le immagini della videosorveglianza per capire se al loro interno possono esserci elementi utili alla ricostruzione di quanto successo.

"Siamo dispiaciti per quanto avvenuto. Stiamo cercando di capire la dinamica del fatto", ha commentato l’assessore alla polizia municipale di Campi Bisenzio, Daniele Matteini, come riporta Il Corriere della Sera. Mentre il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli, ha commentato: "Ho da poco appreso della tragica scomparsa di M.M. Come sindaco e come certaldese, il mio pensiero e cordoglio va alla famiglia, intorno alla quale ci stringiamo, in un abbraccio di affetto e di sostegno, in questo drammatico momento".