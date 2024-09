Ragazzo di 16 anni ucciso da un coetaneo a Bologna, l’autopsia: “Fatale una sola coltellata al cuore”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Una sola coltellata al cuore. Per questo è morto Fallou S., ucciso nei giorni scorsi a Bologna da un coetaneo al culmine di un rissa mentre si trovava con gli amici. È quanto è emerso dai risultati dell'autopsia eseguita dal medico legale Matteo Tudini. Il particolare non è da sottovalutare, anche e soprattutto perché gli inquirenti sono impegnati a chiarire se in qualche modo l'aggressione sia stata premeditata.

Il 16enne autore dell'attacco nel corso dell'udienza di convalida del fermo tenutasi venerdì ha ripercorso la sua versione di quanto successo, ha detto di portare "sempre con sé" l’arma. Insieme con un terzo ragazzo, amico della vittima e rimasto ferito nel corso della rissa, verrà sottoposto ad accertamenti medico legali che potranno aiutare a ricostruire esattamente la dinamica dell'omicidio, anche perché i racconti, fatti dall'indagato e dagli amici del 16enne deceduto, non coinciderebbero.

Il primo dice di aver reagito dopo che gli altri lo avevano aggredito e accerchiato, tirando fuori il coltello e colpendo "alla cieca". Il ferito, di origine bengalese, e gli altri amici della vittima dicono invece che sia stato l’indagato a colpire per primo, prendendo a pugni il diciassettenne e poi scappando via dopo avergli preso – forse per sbaglio, confondendolo con il suo – il cellulare. Inseguito, il ragazzo sarebbe stato raggiunto da Fallou, che avrebbe poi colpito con una coltellata sola dritta nel cuore prima di scappare a casa, dove è stato infine raggiunto dagli agenti.

Il giovane si trova al momento al Pratello. La misura cautelare, oltre che per i gravi indizi di colpevolezza, è stata disposta dalla gip Anna Filocamo per il pericolo di reiterazione del reato. Intanto, nei prossimi giorni riprenderanno i sopralluoghi della Scientifica sul luogo del delitto, per delineare esattamente il contesto dell’aggressione. Ai genitori di Fallou la Procura ha concesso il nulla osta per i funerali, che verranno celebrati probabilmente mercoledì prossimo, dopo una camera ardente allestita in Certosa.