Ragazzo di 16 anni muore investito da un treno alla stazione di Felizzano: ritardi sulla Torino-Genova Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato investito oggi da un treno in partenza alla stazione di Felizzano (Alessandria). La circolazione è sospesa tra Felizzano e Solero, sulla linea Torino-Genova, perché è in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria: l'elenco dei treni interessati, ritardi fino a 120 minuti per Regionali e Intercity.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia oggi alla stazione ferroviaria di Felizzano (Alessandria) dove un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato investito da un treno in partenza. I fatti si sono verificati questa mattina alle 07:45 e da allora si verificano ritardi fino a 120 minuti che interessano Regionali e Intercity. Sul posto le forze dell'ordine che indagano sulla dinamica di quanto successo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell'adolescente.

Secondo le prime informazioni date da alcuni testimoni, sembra che il ragazzo, che sarebbe ospite di una comunità di minori, arrivato in Italia a dicembre scorso, fosse in ritardo probabilmente per andare a scuola e abbia attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso. Gli investigatori però non escludono alcuna ipotesi.

"Siamo sconvolti – ha detto Stefania Guasasco, della Direzione area tecnico-sociale -. Sapevamo andasse a scuola ad Asti, anche impegnandosi. Cercava una seconda possibilità in una vita, seppur breve, già difficile. Purtroppo non ce l'ha fatta".

Disagi anche al traffico ferroviario. Come rende noto Trenitalia sul proprio sito ufficiale, la circolazione è sospesa tra Felizzano e Solero, sulla linea Torino-Genova, perché è in corso l'intervento dell’Autorità Giudiziaria. Alle ore 09:05 i treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

Di seguito, i treni maggiormente interessati dal provvedimento:

Il treno IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Genova Piazza Principe (8:03) termina la corsa ad Asti alle ore 7:31. I passeggeri diretti a: Genova Piazza Principe possono proseguire il viaggio con il treno R 11569 Asti (9:12) – Acqui Terme (10:12) fino ad Acqui Terme dove trovano proseguimento con il treno R 12125 Acqui Terme (11:17) – Genova Brignole (12:51); Alessandria possono proseguire il viaggio con il treno R 11569 Asti (9:12) – Acqui Terme (10:12) fino ad Acqui Terme dove trovano proseguimento con il treno R 11460 Savona (10:02) – Alessandria (12:20); Novi Ligure possono proseguire il viaggio con il treno R 11569 Asti (9:12) – Acqui Terme (10:12) fino ad Acqui Terme, dove trovano proseguimento con il treno R 12125 Acqui Terme (11:17) – Genova Brignole (12:51) fino a Genova Piazza Principe, dove trovano ulteriore proseguimento con il servizio sostitutivo con taxi appositamente predisposto.

Il treno IC 500 Genova Brignole (6:48) – Torino Porta Nuova (8:45) termina la corsa ad Alessandria dalle ore 7:50. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto. Anche il treno IC 504 Genova Piazza Principe (9:23) – Torino Porta Nuova (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno R 2122 Genova Piazza Principe (9:30) – Toruino Porta Nuova (11:27).