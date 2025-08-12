Ragazzo di 15 anni punto in viso da un pesce ragno in Sardegna: portato in elicottero in ospedale

Attimi di paura in una spiaggia di Muravera, città metropolitana di Cagliari. Qui un ragazzo spagnolo di 15 anni, in vacanza in Sardegna, è stato punto da una tracina, ovvero un pesce ragno. Tutto è successo nel pomeriggio di oggi 12 agosto sul litorale di Cala Sa Figu, nel comune di Muravera.

Subito il giovane è stato soccorso da un infermiere di un'ambulanza arrivata da Villasimius: il 15enne è stato stabilizzato sul posto ricevendo le prime cure. Successivamente è stato trasferito con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Muravera. Stando alle prime informazioni, il ragazzo era molto dolorante e con un grosso edema al viso per via del veleno iniettato dal pesce. Si trova in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.