Attualità
video suggerito
video suggerito

Ragazzo di 15 anni punto in viso da un pesce ragno in Sardegna: portato in elicottero in ospedale

Un ragazzo spagnolo di 15 anni, in vacanza in Sardegna, è stato punto da un pesce ragno mentre si trovava in una spiaggia di Muravera, città metropolitana di Cagliari.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Attimi di paura in una spiaggia di Muravera, città metropolitana di Cagliari. Qui un ragazzo spagnolo di 15 anni, in vacanza in Sardegna, è stato punto da una tracina, ovvero un pesce ragno. Tutto è successo nel pomeriggio di oggi 12 agosto sul litorale di Cala Sa Figu, nel comune di Muravera.

Subito il giovane è stato soccorso da un infermiere di un'ambulanza arrivata da Villasimius: il 15enne è stato stabilizzato sul posto ricevendo le prime cure. Successivamente è stato trasferito con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Muravera. Stando alle prime informazioni, il ragazzo era molto dolorante e con un grosso edema al viso per via del veleno iniettato dal pesce. Si trova in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Allarme
Botulino
Sospetto botulino, l'amico che era con Luigi Di Sarno in ospedale: “Pensavano fosse ubriaco"
Autopsia conferma l'intossicazione da botulino sulle vittime: altri esami su tracce di cime di rapa
Botulino, in ospedale anche un 20enne. L’ipotesi: l’ambulante usava un solo coltello per gli alimenti
Cosa emerge dalle prime analisi: confermata la contaminazione in più alimenti
Rischio botulino, richiamati due marchi di friarielli: i lotti interessati
I tre segnali per capire se una conserva è contaminata dalla tossina
La sorella di Di Sarno: “È morto sotto i nostri occhi”
Sintomi e cause del botulismo
Qual è il tempo limite per prendere "l’antidoto" dopo un’intossicazione
Come riconoscere i sintomi dell'intossicazione
Come si produce l'antidoto al botulino e perché per tutta Italia è conservato solo a Pavia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views