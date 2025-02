video suggerito

Ragazzino 13enne con rara malformazione polmonare salvato con chirurgia robotica a Torino Come spiegano dall'ospedale Molinette della Città della salute di Torino, la malformazione congenita aveva già costretto il ragazzino a numerosi ricoveri. Grazie a un intervento di chirurgia robotica all'avanguardia durato 7 ore, i medici lo hanno salvato.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzino di 13 anni affetto da rara malformazione polmonare è stato salvato all’ospedale Molinette di Torino con un intervento di chirurgia robotica all’avanguardia che gli ha garantito anche un'ottima qualità di vita. Il delicato intervento, durato sette ore, si è servito di una tecnica robotica per una lobectomia inferiore destra, ovvero l'asportazione di una parte del polmone destro.

Come spiegano dall'ospedale Molinette della Città della salute di Torino, la malformazione congenita aveva già costretto il ragazzino a numerosi ricoveri per polmoniti e bronchiti nel corso degli anni. Dopo l'ennesimo ricovero all'ospedale di Mondovì, i genitori quindi hanno accettato l'opzione chirurgica.

Il tredicenne quindi stato trasferito prima all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, poi alle Molinette dove è stato preso in carico da una equipe multidisciplinare. I medici hanno optato per un intervento di chirurgia robotica all'avanguardia in quanto il polmone, a causa della malformazione, era attaccato alla parete del torace e la tecnica robotica ha facilitato l’operazione chirurgica.

L'équipe multidisciplinare delle Molinette è stata coadiuvata dai chirurghi pediatrici del Regina Margherita e dall'Anestesia e Rianimazione universitaria. “È stato asportato solo il lobo malformato quindi senza arrecare danni al resto del polmone, in modo tale da non creare delle invalidità nel futuro e garantire un’ottima qualità di vita del ragazzo” ha spiegato il dott. Lybèris.

L’intervento è perfettamente riuscito e dopo una prima parte post operatoria all’interno della Rianimazione ospedaliera dell’ospedale Molinette, il 13enne è stato trasferito nel reparto di Chirurgia toracica dello stesso ospedale e infine all’ospedale Regina Margherita prima delle dimissioni.

"La buona riuscita dell'intervento è la dimostrazione dell'eccellenza che l'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino rappresenta per la nostra regione e di come sia un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale" ha dichiarato Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte. "Ancora una volta un caso che dimostra le eccellenze della Città della Salute di Torino" ha dichiarato la direzione aziendale della Città della salute di Torino.