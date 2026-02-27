Torino, 11enne rischia di soffocare mangiando una merendina a scuola, l’insegnante lo salva

Tragedia sfiorata in una scuola di Piscina (Torino), dove un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare mangiando una merendina. L’insegnante lo ha salvato praticando le manovre disostruttive. Il minore è stato trasportato in pronto soccorso in via precauzionale.

Secondo quanto ricostruito, il bambino stava facendo merenda. Non è chiaro se stesse mangiando una merendina o alcuni biscotti.

