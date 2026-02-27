Attualità
Torino, 11enne rischia di soffocare mangiando una merendina a scuola, l’insegnante lo salva

Tragedia sfiorata in una scuola di Piscina (Torino), dove un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare mangiando una merendina. L’insegnante lo ha salvato praticando le manovre disostruttive. Il minore è stato trasportato in pronto soccorso in via precauzionale.
A cura di Gabriella Mazzeo
Un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare per un boccone di traverso in una scuola media di Piscina (Torino). La tragedia è stata evitata da un'insegnante che ha praticato prontamente le manovre disostruttive, permettendo così al ragazzino di riprendere a respirare. All'arrivo dell'ambulanza, l'11enne respirava normalmente, era vigile e cosciente. Il ragazzino è stato trasportato al pronto soccorso in via precauzionale.

Secondo quanto ricostruito, il bambino stava facendo merenda. Non è chiaro se stesse mangiando una merendina o alcuni biscotti.

In aggiornamento.

