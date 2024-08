video suggerito

Ragazzina di 14 anni violentata nei bagni della stazione di Maglie: indagati un 14enne e un 15enne In Salento una ragazzina di 14 anni sarebbe stata violentata nel bagni della stazione di Maglie: due gli iscritti nel registro degli indagati, un 14enne e un 15enne. Analisi sui video delle telecamere di sorveglianza e sui cellulari dei minori.

A cura di Ida Artiaco

Orrore in Salento, dove una ragazzina di 14 anni sarebbe stata violentata nei bagni della stazione ferroviaria di Maglie (Lecce) da due ragazzi, un coetaneo e un 15enne, che risultano al momento indagati con l'accusa di di violenza sessuale aggravata in concorso. Uno di loro sarebbe residente in provincia di Lecce, l'altro in provincia di Brindisi.

I fatti si sarebbero verificati lo scorso 28 luglio e gli inquirenti sono al lavoro per verificare quanto successo. Stando a quanto ricostruito finora, la 14enne sarebbe stata accompagnata in stazione dalla madre dove avrebbe dovuto incontrare un amico, che era a sua volta in compagnia di un altro ragazzo.

Dopo gli abusi che avrebbe subito, la ragazzina ha contattato la madre e insieme si sono recate al pronto soccorso di Scorrano, dove le sarebbero stati riscontrati segni compatibili con una violenza sessuale, tra cui una copiosa perdita di sangue. Da qui è partita la denuncia che ha dato il via all'apertura delle indagini che hanno a loro volta portato all'iscrizione nel registro degli indagati dei due minorenni. Sono in corso anche analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della stazione per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo e dei cellulari dei soggetti coinvolti nella vicenda, sia degli aggressori che della vittima.