Una ragazzina di appena 14 anni sarebbe caduta dal terzo piano del condominio nel quale vive, questa sera a San Biagio. Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 19: dopo la caduta è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero purtroppo gravi. Non si sa nulla di quanto accaduto alla minore, che potrebbe essere caduta in seguito a un tragico incidente. Si aspettano ulteriori notizie sul suo bollettino medico.

Per il momento, la dinamica di quanto accaduto resta un'incognita. Adesso si pensa alla 14enne, in gravi condizioni dopo il volo dal 3 piano. I medici sono all'opera per stabilizzare la situazione clinica della ragazzina, della quale non si conoscono le generalità. La comunità è attualmente in grande apprensione per le sorti dell'adolescente.

In aggiornamento