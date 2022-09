Ragazzina di 12 anni trovata senza vita in casa: “Gesto estremo tremendo e imprevedibile” A ritrovare il corpicino esanime della minore sono stati gli stessi genitori. “Un evento tremendo e imprevedibile” ha dichiarato il sindaco, esprimendo il dolore di tutta la comunità.

A cura di Antonio Palma

Una terribile tragedia ha sconvolto l’intera comunità di un paese del Coneglianese in provincia di Treviso, in Veneto. Una ragazzina di soli 12 anni si è tolta la vita mentre era da sola in casa lasciando genitori, parenti e amici sotto shock.

La terribile scoperta è avvenuta venerdì scorso nell’abitazione di famiglia. A ritrovare il corpicino esanime della minore sono stati gli stessi genitori, di ritorno a casa. Davanti alla drammatica scena hanno capito subito cosa fosse accaduto e hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno provato a rianimarla ma si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto.

La tragedia è stata così improvvisa quanto inattesa che ha lasciato tutti senza parole. Tutti si sono chiusi nel silenzio e nel dolore, come ha confermato a La Tribuna di Treviso il sindaco del paese di residenza della famiglia. “Un evento tremendo e imprevedibile. Siamo tutti addolorati e sconvolti per quello che è accaduto. Posso solo immaginare il dolore della famiglia. Porto idealmente l'abbraccio di tutta la comunità. Di più proprio non me la sento di dire” ha dichiarato il primo cittadino al giornale locale

Nessun dubbio sull’estremo gesto della dodicenne al quale però nessuno sa dare spiegazioni. I primi riscontri investigativi hanno escluso coinvolgimento di altri e il pm ha lasciato il nulla osta per la sepoltura della salma. Il corpo senza vita della ragazzina sarà riportato nella patria di origine dei genitori per volontà della famiglia che era arrivate nel Coneglianese alcuni mesi fa per lavoro proveniente da un Paese dell’area balcanica.