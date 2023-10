Ragazzina 16enne investita e uccisa mentre attraversa la strada per andare a scuola: dramma a Torino La tragedia si è consumata questa mattina in corso Casale a Torino. Erano circa le 7.30 e l’adolescente si stava recando a scuola quando una vettura l’ha travolta uccidendola.

Dramma a Torino oggi dove una ragazzina di soli 16 anni è stata investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada per andare a scuola. La tragedia si è consumata questa mattina in corso Casale, nella zona tra Madonna del Pilone e Sassi. Erano circa le 7.30 e l’adolescente si stava recando a scuola quando, per motivi ancora da ricostruire, un’auto si passaggio l’ha investita in pieno.

La sedicenne, una ragazzina di origine ucraina, non ha avuto scampo. L’impatto sarebbe stato molto forte tanto che il veicolo ha riportato gravi danni. La ragazzina sarebbe morta praticamente sul colpo sbattendo a terra. Inutili per lei i soccorsi medici del 118t tempestivamente giunti sul posto. I sanitari hanno privato a rianimarla ma si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilevi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione la ragazzina avrebbe attraversato la strada nei pressi delle strisce pedonali. In zona infatti vi è una fermata degli autobus e diversi attraversamenti pedonali. Al momento del fatto a Torino pioveva, la visibilità era ridotta e l'asfalto era bagnato, questo potrebbe aver contribuito al drammatico incidente mortale. L’automobilista, dopo l’impatto, si è fermato a prestare soccorso alla 16enne e ora viene sottoposto ai controlli del caso.

Per consentire i soccorsi medici alla vittima, i rilievi da parte della polizia del capoluogo piemontese e la rimozione del mezzo coinvolto, la strada è stata parzialmente chiusa con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino. L'incidente, unito alle avverse condizioni meteorologiche dovute alla pioggia, infatti ha causato lunghe code di mezzi in tutta la zona.