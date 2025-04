video suggerito

Ragazza di 25 anni mangia una mela e va in choc anafilattico: la corsa in pronto soccorso Ieri 25 aprile una ragazza di 25 anni di Casalecchio, in provincia di Bologna, è andata in choc anafilattico dopo aver mangiato una mela. Subito è stata trasportata con la massima urgenza in pronto soccorso dove fortunatamente le sue condizioni sono migliorate.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura per una ragazza di 25 anni di Casalecchio, in provincia di Bologna. Stando alle prime informazioni, ieri 25 aprile la giovane a mezzogiorno si trovava all’Eremo di Tizzano, ovvero un posto di fede che si può raggiungere con una passeggiata panoramica sulla pianura. A un certo punto del tragitto avrebbe deciso di mangiare una mela che subito le ha provocato una gravissima reazione allergica. Questione di pochi secondi ed è stata colpita da uno choc anafilattico.

Immediatamente sono stati allertati i sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza e un’automedica: una volta con lei hanno stabilizzato la 25enne sul posto prima del trasferimento con la massima urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Qui è stata presa in cura dai medici e in poco tempo le sue condizioni sono migliorate. Si sta procedendo con tutti gli esami e accertamenti del caso. Non è chiaro se la giovane avesse avuto in passato così gravi reazioni allergiche.

Poteva andare peggio per la 25enne che fortunatamente ora sta bene. Purtroppo infatti non è l'unico caso in Italia negli ultimi giorni: lo scorso 5 aprile la studentessa americana di 21 anni Anne Avarie Tierney è morta per choc anafilattico dopo aver mangiato un panino a Roma. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo nei confronti del titolare del locale del Pigneto che le ha venduto il panino. La giovane era allergica agli anacardi che forse, anche se in piccolissima percentuale, erano all'interno di ciò che ha mangiato. Purtroppo di solito la ragazza aveva sempre con sé il farmaco, ma proprio l'altro giorno lo ha dimenticato nell'ostello in cui soggiornava a Roma.