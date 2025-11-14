Attualità
Ragazza di 23 anni trovata morta nel letto a Caltanissetta: la trovano i genitori alcune ore dopo il decesso

Nel pomeriggio di ieri 13 novembre una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in un’abitazione di via Romita a Caltanissetta. A dare l’allarme sono stati i genitori quando sono rientrati in casa. Disposta l’autopsia.
A cura di Giorgia Venturini
Tragedia a Caltanissetta. Nel pomeriggio di ieri 13 novembre una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via Romita: si chiamava  ragazza Maria Paola Giambra. Si sta cercando di capire la causa del decesso. Stando alle prime informazioni, a contattare il 112 sarebbero stati i familiari che hanno trovato la ragazza priva di vita nel suo letto. Da una prima analisi sul posto del medico legale è emerso che la giovane era morta già da diverse ore quando sono intervenuti gli operatori del 118: nulla infatti sono serviti i tentativi di rianimarla. In casa in poco tempo sono arrivati anche i poliziotti. Per tutti gli accertamenti del caso il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia.

