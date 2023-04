Raffica di malori in chiesa, quindici persone si sentono male alla messa per la Domenica delle Palme Quindici persone si sono sentite male durante la celebrazione della messa per la Domenica delle Palme. Gli episodi si sono concentrati nel Friuli Venezia Giulia.

A cura di Natascia Grbic

Sono quindici le persone che si sono sentite male nella mattinata di ieri in chiesa, mentre si celebravano le messe in programma per la Domenica delle Palme. Si tratta di uomini e donne di tutte le età – non solo anziani – compresa una minore, che si è accasciata a terra durante il rito, forse per il gran numero di persone presenti in quel momento nella chiesa. Sono tantissimi infatti i fedeli che hanno voluto partecipare alle celebrazioni della domenica precedente a quella della Pasqua.

Gli episodi sono avvenuti nel Friuli Venezia Giulia, e si sono concentrati nelle province di Udine, Trieste e Pordenone. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Tutti sono stati presi in carico dal personale sanitario, e gestiti in codice verde, dopodiché sono stati dimessi.

Come mai queste persone si siano sentite male, non è chiaro. Forse per la ressa e il gran numero di persone presenti in quel momento alla messa, che dà il via alle celebrazioni per la Settimana Santa. L'ipotesi più probabile è che abbiano avuto un mancamento perché costretti in mezzo alla folla.

Grande spavento tra i fedeli che hanno assistito ai malori e che hanno temuto il peggio. Diverse sono state le chiamate al 112, chiedendo l'intervento di soccorsi immediati per soccorrere chi in quel momento si stava sentendo male. Tutti sono riusciti a riprendersi poco dopo, nonostante la paura per quanto appena successo. Rassicurati dal personale del 118, che li ha presi immediatamente in carico per curarli, si sono sentiti meglio subito dopo, e hanno potuto continuare la loro giornata, celebrando la Domenica della Palme.