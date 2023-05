Quintali di pasta in strada, camion perde il carico a Bari: tangenziale bloccata prima dell’aeroporto Un camion ha perso quintali di pasta lungo la tangenziale di Bari, dove centinaia di auto si sono ritrovate bloccate nel traffico del lunedì mattina. L’incidente in direzione Nord nei pressi dell’aeroporto.

A cura di Chiara Ammendola

Il carico di pasta sulla tangenziale

Spaghetti, penne e rigatoni. No, non è la lista della spesa ma quanto questa mattina alcuna automobilisti si sono ritrovati lungo la tangenziale di Bari. Quintali di pasta che poco prima un camion aveva perso. È accaduto nella prima mattinata di oggi lunedì 22 maggio quando il mezzo pesante, per motivi ancora da chiarire, ha perso migliaia di pacchi di pasta.

L'incidente è avvenuto lungo la tangenziale di Bari in direzione Nord, prima dello svincolo per l'aeroporto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha immediatamente chiuso il tratto di strada, per rimuovere il carico perso dal camion, obbligando i veicoli a uscire al vicino svincolo ‘via Napoli c'. Successivamente è stata aperto una corsia, per permettere alle auto il passaggio, ma l'episodio ha provocato lunghe code di veicoli, anche in direzione opposta, visto che diversi veicoli hanno rallentato per assistere alla scena. Attraverso i propri canali social la polizia locale ha allertato la cittadinanza, consigliando come percorso alternativo l'uscita Palese/Macchie.

Due incidente simili si sono verificati lo scorso febbraio e pochi chilometri da Milano e nella provincia di Salerno. Nel primo caso un camion carico di farina bianca si è prima schiantato contro lo spartitraffico e poi si è ribaltato: il carico ha invaso tutta la corsia nel tratto tra i caselli di Novara Ovest e Biandrate, in direzione Torino, a pochi chilometri da Milano

Nel secondo caso invece l'impatto tra due mezzi pesanti è avvenuto lungo l'A2 nel tratto che va da Pontecagnano e Fisciano. Nell'incidente, uno dei due mezzi ha perso il carico di legna che trasportava e che si è riversato quasi completamente sulla sede stradale: l'impatto si è verificato precisamente al chilometro 18.100, in prossimità dell'uscita di Pontecagnano.