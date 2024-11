Quindicenne si impicca con la corda dell’altalena ad Enna, la preside: “Era serena e ben integrata”

video suggerito

immagine di repertorio

C’è la pista del revenge porn tra le cause che avrebbero spinto una quindicenne di origini straniere, residente nell’Ennese, a togliersi la vita ieri, mercoledì 6 novembre, usando una corda da altalena nella casa di campagna di famiglia. A fare la drammatica scoperta è stata la madre, di nazionalità cubana, che ha subito avvisato la polizia. Purtroppo, i soccorsi sono stati vani: il medico dell’ambulanza ha tentato a lungo di rianimarla, ma per l'adolescente non c'è stato nulla da fare.

La procura di Enna ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Tra gli studenti della scuola frequentata dalla giovane circola la voce che la 15enne sarebbe stata oggetto di video o foto condivise in una chat su Whatsapp

Dalle prime testimonianze raccolte dagli investigatori, è emerso che la ragazza, durante l'intervallo, avrebbe avuto un acceso scontro con una compagna di classe. Si sarebbe trattato di una lite tra adolescenti, durante la quale sarebbe stato fatto riferimento a quelle presunte immagini circolate online.

Dopo qualche spintone e scambio di parole forti, le due sarebbero tornate ai propri banchi. La 15enne, però, avrebbe chiesto agli insegnanti di chiamare a casa, dicendo di non sentirsi bene. In seguito sarebbe uscita da scuola prima della fine delle lezioni.

La famiglia, che in precedenza abitava nel Nord Italia, si era trasferita da qualche mese in un comune dell’Ennese, dove la ragazza viveva con i genitori e altri due fratelli più piccoli.

"Era una ragazza solare. Era arrivata lo scorso anno da Milano, e il suo rendimento scolastico era ottimo", racconta la dirigente scolastica. "La scuola oggi è turbata e incredula. Io stessa, quando ho appreso la notizia, non riuscivo a crederci. Il nostro istituto è come una famiglia. La ragazza viene descritta dai suoi insegnanti come serena, vivace, ben integrata in classe e con un ottimo rendimento. Inoltre, abbiamo uno psicologo al quale gli studenti possono rivolgersi. Perché non ha chiesto aiuto?", si chiede."