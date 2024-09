video suggerito

Quindicenne morta in casa a Parma, la conferma dell’autopsia: uccisa da overdose di anfetamine L’adolescente trovata morta nella mattinata del 12 agosto in una casa a Parma è morta in seguito a un overdose di anfetamine: cosa è emerso dall’autopsia effettuata nei giorni scorsi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata uccisa da un'overdose di anfetamine la ragazza di quindici anni trovata morta a Parma nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso nella casa di un amico, nel quartiere Lubiana. I primi sospetti che potesse essere morta per droga – subito infatti erano stati esclusi segni evidenti di violenza sul corpo – hanno quindi trovato conferma con i risultati dell’autopsia.

La ragazzina, in particolare, a quanto si apprende sarebbe stata uccisa da Mda, un’anfetamina psichedelica che può essere venduta in pillole o in cristalli da diluire in acqua o alcol. Sono in corso le indagini della squadra Mobile che puntano a cercare chi ha venduto la droga alla minorenne.

Non si tratterebbe, stando alle prime indagini, del diciottenne che l'aveva ospitata in casa e che dopo la tragedia è stato più volte ascoltato in questura. Quando il ragazzo, la mattina del 12 agosto, si è svegliato ha subito chiamato il 118 nella speranza di aiutare la 15enne. Nell'abitazione sono intervenuti gli operatori di Parma Soccorso, ma i sanitari non avevano potuto fare altro che constatare la morte della ragazzina avvenuta nella notte.

Ora l'esame autoptico effettuato nei giorni scorsi ha evidenziato che la causa del decesso è appunto l'overdose dovuta all'assunzione di droghe sintetiche nelle ore precedenti al decesso. Anche gli esami tossicologici hanno rilevato tracce di sostanze stupefacenti. Gli investigatori stanno concentrando le indagini sulle frequentazioni della vittima per arrivare a trovare appunto il pusher che le ha venduto la droga che l'ha uccisa.