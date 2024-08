video suggerito

Parma, ragazzo 18enne va a svegliare l’amica minorenne e la trova morta nel letto: disposta autopsia Una ragazzina è stata trovata morta nel letto dall’amico 18enne del quale era ospite. Il giovane, residente a Parma, ha allertato i soccorsi che però, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'adolescente è stata trovata morta a Parma, nella casa di un amico 18enne con il quale aveva trascorso la serata. A raccontare la vicenda è la Gazzetta di Parma. Il quotidiano spiega che la minore era stata a casa del 18enne e che aveva dormito nella sua abitazione. Il ragazzo ha riferito di averla trovata morta nel letto e di essersi accorto del suo decesso solo quando si è avvicinato per svegliarla nella mattinata di ieri.

Gli operatori di Parma Soccorso sono giunti sul posto dopo aver ricevuto la telefonata del 18enne, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte della ragazzina. Sul posto sono giunti anche i poliziotti della Questura che hanno raccolto il racconto del ragazzo e iniziato a ricostruire quanto accaduto. Il tutto potrà essere ricostruito con l'esame autoptico che si svolgerà nelle prossime ore come da disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'autopsia aiuterà a individuare la causa del decesso dell'adolescente. L'esame sarà utile anche a risalire al momento della morte della ragazzina. Secondo quanto raccontato dal 18enne alle autorità, la minore aveva trascorso la serata con lui e non sembrava accusare malori. La ragazza era andata a dormire nella stanza messa a disposizione dall'amico e il mattino dopo, il 18enne ha fatto la terribile scoperta. Quando si è avvicinato per svegliare la sua ospite, l'ha trovata morta e ha chiamato il 118 sperando che gli operatori sanitari potessero offrirle il primo soccorso.

La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione e per ora nessuna ipotesi è stata accantonata dagli inquirenti. Sarà l'autopsia a definire con precisione cosa possa essere successo all'adolescente. Per avere delle certezze su quanto accaduto, però, sarà necessario attendere gli accertamenti di natura medico-legale sul corpo della minorenne.