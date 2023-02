Quando tornano freddo e piogge in Italia: le previsioni meteo di Carnevale di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it per la settimana di Carnevale: “Alta pressione con tempo primaverile fino almeno al 24 febbraio, ma non mancheranno piogge e nubi: ecco dove”.

A cura di Ida Artiaco

Fino al 22 febbraio, martedì grasso, sull'Italia ci sarà l'alta pressione, con un clima che si potrebbe definire quasi primaverile, ma non mancheranno piogge e nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche. Poi, potrebbe tornare il freddo a fine mese: ma il condizionale è d'obbligo perché ci sono due ipotesi al momento.

Sono queste le previsioni meteo per la settimana di Carnevale del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quale sarà la situazione in Italia dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e quando torneranno freddo e pioggia.

Quando tornerà la pioggia in Italia: le regioni a rischio secondo Giuliacci

Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, "inizialmente, fino a mercoledì 22 febbraio, ci sarà ancora alta pressione sull'Italia, quindi tempo ancora primaverile. Domenica di Carnevale, però, e cioè il 19 febbraio ci sarà tuttavia qualche pioggia sul Levante Ligure, su Alta Toscana e Campania e cielo nuvoloso al Centro Sud".

Nonostante qualche rovescio, ha aggiunto l'esperto, "le temperature saranno gradevoli, ovunque saranno sopra i 10 gradi. Anche il 20 ci sarà qualche pioggia sulla Liguria e nubi sulle regioni tirreniche. Andremo avanti così anche il 22, con deboli piogge pure sul Piemonte. Poi ci sarà una perturbazione che tra il 23 e il 27 febbraio porterà piogge su una parte dell'Italia, soprattutto su Piemonte, Liguria e Lombardia, seppur deboli, mentre sarà nuvoloso sulle regioni Tirreniche".

Temperature in aumento fino al 27 febbraio

Secondo Giuliacci, dunque, la settimana di Carnevale sarà caratterizzata da temperature gradevoli, "non farà freddo di mattina, perché non sono previste gelate nè venti forti sulle coste, ci sarà tempo quasi primaverile".

Poi, tra il 27 e il 28, ha concluso l'esperto, "arriverà una perturbazione dalla Spagna che potrebbe portare piogge sulle regioni tirreniche. Quello che succederà in quei giorni però è incerto: secondo il modello europeo fino al 29 febbraio le temperature potranno scendere, ma di poco. Mentre secondo il modello americano potrebbe arrivare una nuova ondata di freddo, con tanto di neve. Ma al momento non siamo ancora in grado di stabilirlo con precisione".