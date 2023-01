Quanto saranno freddi i giorni della merla quest’anno: le previsioni del colonnello Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per Fanpage.it sui giorni della merla: “Dal 29 al 31 gennaio farà molto freddo, ma ci saranno poche piogge e nevicate deboli: ecco perché”.

A cura di Ida Artiaco

"I giorni della merla quest'anno saranno freddi: è rispettata la tradizione ma per un puro caso. I giorni della merla non sono infatti i più freddi da un punto di vista statistico".

Sono queste le previsioni del colonnello Mario Giuliacci meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it, ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista climatico dal 29 al 31 gennaio prossimo, i cosiddetti "giorni della merla".

Da dove deriva la credenza sui giorni della merla

Secondo Giuliacci, tuttavia, tecnicamente non è vero che questi sono i giorni più freddi dell'anno. "Da dove nasce questa diceria? Fino al 1500 anche gli uomini di cultura pensavano che siccome l'inverno comincia intorno al 21 dicembre e finisce intorno al 21 marzo i giorni centrali della stagione avrebbero dovuto essere i più freddi, vale a dire il 29, 30 e 31 gennaio".

Ma non è così, perché "l'inverno dal punto di vista meteo e climatico è diverso dall'inverno astronomico, che inizia il 21 dicembre. L'inverno climatico inizia il primo dicembre e finisce il 28 febbraio, per cui i giorni centrali dell'inverno sono tra il 10 e il 20 gennaio, che statisticamente accolgono le ondate di freddo più intense, come è successo quest'anno. Per cui le giornate più freddo per il Nord Italia sono intorno al 10 gennaio e per il Sud intorno al 20″, ha spiegato.

Cosa succede quest'anno dal 29 al 31 gennaio

Tuttavia, quest'anno anche durante i giorni della merla ci sarà un bel po' di freddo. "Proprio oggi è arrivata sul nostro Paese una nuova ondata di freddo polare sempre dai Balcani, che si riversa sull'Adriatico e porta accentuazione del freddo su tutta l'Italia. Anche nei giorni della merla farà freddo: domenica 29 gennaio avremo 6/8 gradi al Nord e 10 al Sud come valori massimo. Le temperature risaliranno brevemente ma il 31 arriverà un nuovo nucleo di aria polare", ha detto Giuliacci.

Molto freddo ma poca pioggia e nevicate deboli

Il metereologo ha così spiegato che "dal 29 al 31 farà freddo sia perché le temperature saranno quasi ovunque sotto i 10 gradi, valore sotto cui il nostro corpo è sofferente, sia perché ci saranno gelate sulla Val Padana e le zone interne del Centro Nord fino a 3/4 gradi sotto lo zero. E anche al Sud farà freddo per via dei venti gelidi che soffieranno dai Balcani".

Essendoci i venti molto forti di tramontana su tutta l'Italia ci saranno poche piogge e nevicate nei giorni della merla. "Il 29 gennaio – sono le previsioni di Giuliacci – pioverà solo sulle isole maggiori, il 30 non ci sarà pioggia, il 31 ci saranno piogge su Puglia e Calabria. Anche la neve sarà scarsa: il 29 gennaio ci sarà qualche fiocco sulle Marche oltre i 400 metri, su Calabria e Nord Est della Sicilia oltre 1000 metri, mentre il 31 avremo nevicate deboli su Abruzzo, Molise, Campania e Lucania fino a 400 metri e su Calabria e Nord Est della Sicilia oltre 800 metri".