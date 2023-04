Quanto durerà il maltempo in Italia: verso un nuovo calo delle temperature, le previsioni meteo Che tempo farà questa settimana? Temperature in temporaneo rialzo, poi un nuovo brusco calo da metà settimana tornerà a interessare il Nord Italia con piogge e temporali. Una fase perturbata che dovrebbe allontanarsi dalle nostre regioni solo venerdì.

A cura di Biagio Chiariello

Anche in questo inizio di settimana sull'Italia insisteranno i vortici ciclonici che negli ultimi tempi ha portato a condizioni di forte instabilità con piogge e temporali in particolare al Sud e su parte del Centro. Ma la battuta d'arresto per questo maltempo anomalo avrà vita breve: a metà settimana la situazione è destinata a peggiorare nuovamente, specialmente a Settentrione.

Domani e mercoledì 19 aprile la fase perturbata sarà, dunque, meno intensa e consentirà un generale rialzo termico con valori che si porteranno anche leggermente sopra la media al Nord.

Poi però da giovedì 20 un impulso freddo dal Mar Baltico porterà una nuova diminuzione anche se non ovunque e si tornerà localmente sotto media; quindi temperature senza grandi variazioni con valori massimi fino a 20 gradi al Nord, in Toscana e sulle Isole, ancora sotto la media sul settore adriatico e al Sud.

Martedì 18 aprile

Dunque fino alla giornata di domani, Martedì 18 Aprile, il tempo sarà ancora un po' instabile al Centro-Sud, a causa della persistenza di un vortice ciclonico attualmente collocato in area ionica.

Nuvolosità irregolare, a tratti compatta nel resto del Paese, con piogge sparse al mattino su medio-basso Adriatico, zone interne della penisola, Calabria, Sicilia tirrenica e nord-est della Sardegna. Per lo più soleggiato al Nord e sull’alta Toscana

Mercoledì 19 aprile

Da Mercoledì 19 le cose sembrano destinate a cambiare anche per il Settentrione. Dal Baltico, infatti, comincerà a spostarsi un nocciolo d'aria fredda che raggiungerà velocemente il cuore dell'Europa. Quindi possibili rovesci sparsi e locali temporali nelle aree interne delle regioni peninsulari e lungo l’Appennino settentrionale.

Al Nord temporali isolati lungo la fascia prealpina, specie quella orientale, in estensione verso sera alle pianure del Triveneto e alla Lombardia orientale. Temperature ancora lievemente sotto la media nel Sud Italia, in lieve aumento, intorno o poco oltre i 20 gradi al Nord e sulle Isole.

Hiovedì 20 aprile

Nella giornata di giovedì la nuova perturbazione, associata a un nucleo di aria fredda, si avvicinerà ulteriormente al Nord Italia e determinerà un generale aumento dell’instabilità meteo, con la probabilità di piogge più diffuse.

Stando ai dati più aggiornati, gli accumuli maggiori dovrebbero interessare il Nord-Ovest e il Trentino Alto Adige. Brusco abbassamento delle temperature in tutte le regioni settentrionali che torna sotto media, calo di anche 5/6°C in meno rispetto alla giornata precedente.

Tendenze meteo weekend, verso il ponte del 25 aprile

Nel corso di venerdì 21 aprile la perturbazione dovrebbe allontanarsi dalle nostre regioni. Quindi tempo abbastanza soleggiato, con qualche precipitazione pomeridiana nelle zone montuose della Penisola e del Nord-Est.

Quindi nel corso della giornata di Sabato un promontorio di alta pressione di matrice africana proverà a spingersi verso le regioni del Sud.

Tuttavia una nuova diminuzione è prevista al Nord tra le giornate del 24 e del 25 aprile.