Quanto costeranno i prodotti per il cenone di Capodanno 2025, l'analisi sui prezzi e come risparmiare Altroconsumo ha condotto un'indagine sui prezzi dei principali prodotti che verranno proposti al cenone di capodanno. Ecco quali sono quelli che hanno fatto registrare un aumento.

A cura di Davide Falcioni

È scattato ormai il conto alla rovescia per il cenone di capodanno, uno degli appuntamenti più sentiti delle festività natalizie, occasione per riunirsi con amici e familiari e brindare al nuovo anno. Sulle tavole degli italiani non possono mancare, cotechino, lenticchie, spumante e panettone, prodotti della tradizione che in questi giorni stanno andando a ruba. Per questa ragione gli analisti di Altroconsumo sono andati a curiosare tra gli scaffali di 12 catene di supermercati, ipermercati e discount di Milano e Roma per capire cosa offrono le insegne della grande distribuzione, ma soprattutto per scoprire quali sono i prezzi del 2024 e le variazioni rispetto al 2023.

Quali prodotti registrano un aumento di prezzo tra il 2023 e 2024

Partiamo da una buona notizia. Rispetto al 2023 possiamo i prezzi non hanno registrato aumenti eccessivi per le principali categorie di prodotti selezionati da Altroconsumo. Crescono, ma di poco, panettoni e pandori, con un rincaro medio di circa un euro al chilo. L’unica eccezione riguarda spumante e champagne dove una bottiglia dei marchi più prestigiosi, come il Moët & Chandon, costa circa 10 euro in più dello scorso anno.

Prezzi molto diversi per gli stessi prodotti

L'indagine di Altroconsumo ha notato inoltre che all’interno della stessa categoria di prodotto c’è un’ampia forbice di prezzo. Ad esempio, il costo al chilo delle lenticchie secche oscilla tra i 2,18 euro e i 19,80 euro. Il cotechino intero costa mediamente 11,30 euro al chilo, ma per la versione già affettata si può arrivare a spendere anche 18,28 euro al chilo. Per quanto riguarda il salmone affumicato i prezzi cambiano notevolmente: per quello norvegese si spendono in media 53 euro al chilo, mentre lo scozzese raggiunge i 57 euro al chilo di media.

I consigli per risparmiare al cenone di capodanno 2025

Ecco i suggerimenti di Altroconsumo per organizzare un cenone di capodanno ottimo senza spendere una fortuna.

Scegli cotechino o zampone interi : i prodotti già affettati costano, in media, anche il 50% in più. Se la quantità del prodotto intero eccede il tuo fabbisogno, congela la parte che avanza per utilizzarla i giorni successivi.

: i prodotti già affettati costano, in media, anche il 50% in più. Se la quantità del prodotto intero eccede il tuo fabbisogno, congela la parte che avanza per utilizzarla i giorni successivi. Meglio le lenticchie secche di quelle in barattolo . Anche se in prima battuta il prezzo al chilo di quelle secche può sembrare più alto rispetto al prezzo medio di quelle in barattolo, bisogna anche considerare che cento grammi di lenticchie secche corrispondono a più del doppio delle seconde.

. Anche se in prima battuta il prezzo al chilo di quelle secche può sembrare più alto rispetto al prezzo medio di quelle in barattolo, bisogna anche considerare che cento grammi di lenticchie secche corrispondono a più del doppio delle seconde. Se compri il salmone fai attenzione al prezzo : come abbiamo già sottolineato, la variabilità dei costi per questa categoria di prodotto è molto alta.

: come abbiamo già sottolineato, la variabilità dei costi per questa categoria di prodotto è molto alta. Preferisci l’ananas intera a quella già pronta da mangiare: nonostante gli scarti, quella già pronta costa il 500% in più (2,18 euro in media al chilo contro i 13,19 di quella già pronta da mangiare), senza contare il packaging di plastica in cui viene venduta.