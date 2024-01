Quanto costerà viaggiare in aereo a Pasqua 2024: la simulazione dei prezzi dei biglietti verso il Sud Italia Mancano oltre due mesi alle festività di Pasqua, ma i prezzi dei voli aerei sono già alle stelle. La Sicilia e la Sardegna sono le mete più care – quasi cinquecento euro per volare da Torino a Palermo, oltre quattrocento euro per spostarsi da Bologna ad Alghero. Ma anche le tratte verso Napoli o Bari sono tutt’altro che economiche in quel periodo, come si evince dalla simulazione di Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano ancora oltre due mesi a Pasqua (31 marzo), ma il tema del caro voli è già acceso. Milioni di italiani viaggeranno tra le città italiane per ricongiungersi alle famiglie – specialmente nel sud Italia – con cui trascorrere le festività. E ad aumentare non saranno solamente gli spostamenti, ma anche i prezzi dei biglietti aerei. Ormai una consuetudine da qualche anno a questa parte, anche a Natale.

Inutile prenotare con largo anticipo con la speranza di risparmiare qualche euro: dando un rapido sguardo ai costi sul portale Skyscanner, nel momento in cui scriviamo (29 gennaio 2024) appare già evidente che soprattutto per gli isolani (ma non solo) serviranno diverse centinaia di euro per viaggiare durante le festività pasquali.

Per farci un'idea, guardando alla simulazione che abbiamo effettuato – considerando come andata giovedì 28 marzo e come ritorno martedì 2 aprile, biglietto classe economy, senza aggiungere il posto a sedere e un bagaglio grande, ed evitando gli orari “estremi” del giorno, prima delle 6.30 e dopo le 22.30 – tra i più economici trovati (senza nominare le compagnie aeree) c'è un’andata e ritorno Milano-Catania a 306 euro (anche un Milano-Palermo a 326 euro) o, per chi ha necessità di tornare in Sardegna, c'è un Bologna-Olbia a 329 euro.

I prezzi per il volo andata e ritorno Bologna-Olbia, 28 marzo – 2 aprile

Milano – Catania, 28 marzo – 2 aprile

Poi i prezzi salgono irrimediabilmente. Tra le rotte più care c'è sicuramente quella che parte da Torino. Per andare a Palermo il 28 marzo e tornare nel capoluogo piemontese il giorno dopo Pasquetta si arrivano a sborsare quasi 500 euro. Non va certo meglio per chi deve andare a Catania (454 euro). E neanche chi da Torino deve scendere a Napoli se la cava con poco: 360 euro è il costo del biglietto andata e ritorno.

I prezzi dei biglietti da Torino a Napoli, 28 marzo – 2 aprile

I prezzi per i voli da Torino a Palermo, 28 marzo – 2 aprile

SE HAI UNA STORIA DA RACCONTARE, SCRIVICI A SEGNALAZIONI@FANPAGE.IT O CLICCA QUI.

E si superano i quattrocento euro pure sulla tratta Bologna-Alghero, dove sono richiesti circa 413 euro.

Non solo le isole come detto. Qui abbiamo un Venezia – Bari andata e ritorno ad oltre trecento euro.

Venezia – Bari, 28 marzo – 2 aprile

I viaggi da e per Roma sembrano invece più accessibili. Partire da Milano e arrivare nella Capitale nel periodo di Pasqua costa circa 224 euro. Si arriva a soli 180 euro per andare invece da Fiumicino a Palermo.

Il costo del volo Milano – Roma, 28 marzo – 2 aprile

Il caro voli è stato sempre un argomento assai spinoso nel nostro Paese. Era già finito nel mirino dell’Antitrust che aveva avviato un’istruttoria contro alcune compagnie aeree (Ryanair, Easyjet e Wizz Air) per capire se avessero distorto la concorrenza aumentando i prezzi sulle tratte per la Sicilia. Ebbene, guardando a Pasqua non sembra essere cambiato molto.

E sebbene l’avvento del Bonus Sicilia voluto dal governatore Renato Schifani permetta di ottenere degli sconti per i residenti sull’isola, è vero anche che al momento il benefit è valido sui viaggi da e per Roma e Milano. Per tutte le altre tratte ci sarà da spendere un bel po'.