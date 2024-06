video suggerito

Quando finirà il maltempo e smetterà di piovere, le previsioni: da mercoledì 5 giugno arriva una svolta

A cura di Eleonora Panseri

Sembra destinata a concludersi presto la fase di diffusa instabilità che ha caratterizzato tutto il mese di maggio. A partire da mercoledì 5 giugno, infatti, è previsto un deciso miglioramento delle condizioni meteo su tutta l’Italia e l'aumento delle temperature.

Nella giornata di oggi, martedì 4 giugno, una perturbazione colpirà principalmente il Nord. La giornata partirà con il bel tempo su tutte le regioni, mentre nel pomeriggio arriveranno temporali a carattere irregolare sulle regioni settentrionali. Non mancheranno anche grandinate improvvise e colpi di vento. Sul resto d’Italia invece avanzerà l’anticiclone subtropicale.

Dove e quando smetterà di piovere in Italia

Come già detto, la situazione migliorerà radicalmente a partire dalla giornata di mercoledì 5 giugno. Sarà in questa data che su tutta l’Italia arriverà, per la volta, l’anticiclone africano.

L’atmosfera tornerà quindi stabile, con il sole prevalente su praticamente tutte le Regioni, e le temperature saliranno giorno dopo giorno fino a raggiungere valori tipicamente estivi.

Da giovedì 6 giugno e soprattutto da venerdì 7 anche al Nord si raggiungeranno picchi di 30 gradi, forse anche più sul basso Veneto e in Emilia, così come a Bologna, per esempio. Al Sud si toccheranno i 34-36 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia e 29-31 gradi a Firenze e Roma.

Dopo un mese di maggio caratterizzato dal passaggio di numerose perturbazioni temporalesche, che hanno portato sull'Italia instabilità diffusa, con temporali, grandinate e nevicate inaspettate, dovrebbe quindi iniziare nei prossimi giorni un periodo un po’ più stabile e decisamente più caldo che però potrebbe non durare.

Infatti, sembra che già a partire dal weekend delle elezioni, quello di sabato 8 e domenica 9 giugno, il tempo potrebbe tornare a peggiorare, quanto meno al Nord.

Le temperature di giugno secondo le previsioni meteo di Giuliacci

"La vera estate, con temperature al di sopra dei 35 gradi, arriverà solo a luglio, mentre prima, per tutto il mese di giugno, non ci saranno vere e proprie ondate di caldo ed anzi nelle regioni del Centro-Nord prevediamo precipitazioni e temporali".

Queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato perché quest'anno l'estate potrebbe essere meno calda degli anni passati, soprattutto nella sua parte iniziale, complice il passaggio dell'Anticiclone africano che sulla Penisola è arrivato decisamente in ritardo.

"A luglio, invece, è probabile che l'anticiclone entri a gamba tesa, per cui fino alla fine di agosto vedremo le vere ondate di caldo. È allora che comincerà la vera estate con temperature oltre i 35 gradi".