Quando entrano in vigore le nuove regole contro il Covid: il calendario per quarantene e Green Pass Dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Governo si applicheranno le nuove regole sulla quarantena. Dal 10 gennaio, invece, l’estensione del Super Green Pass.

A cura di Davide Falcioni

Si è concluso ieri sera alle 21.30 il Consiglio dei ministri convocato nel tardo pomeriggio per discutere le proposte avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico per tentare di frenare l'aumento dei contagi Covid e il rapidissimo dilagare della variante Omicron: ieri, in netto anticipo rispetto alle previsioni degli esperti, sono stati sfiorati per la prima volta dall'inizio della pandemia i 100mila nuovi contagi e sono attualmente quasi 675mila i positivi in Italia. Numeri che hanno determinato l'approvazione di una serie di misure urgenti e – si spera – efficaci nel frenare la circolazione del virus. Ma da quando entreranno in vigore le nuove norme?

Quando entreranno in vigore le nuove regole sulla quarantena

Da subito, ovvero dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, entreranno in vigore le nuove regole sulla quarantena: in particolare il decreto licenziato dal CDM prevede che l'isolamento precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose booster. Per dieci giorni dopo l'ultima esposizione al positivo, "ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso". Per le persone non vaccinate o vaccinate da più di 120 giorni il periodo di quarantena, in caso di contatto con un contagiato, continuano ad essere di dieci giorni.

Quando si estenderà l'uso del Green Pass rafforzato

Diverse le tempistiche per quanto riguarda l'estensione del Green Pass rafforzato, che scatterà a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza e si applicherà alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere; • centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato sarà necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.