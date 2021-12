Quando e dove nevicherà, le previsioni di Giuliacci: “Mega nevicata sull’Italia” L’aria gelida e le piovose correnti atlantiche danno le condizioni ideali per la neve fino in pianura al Nord. “Sarà una mega nevicata” spiega Mario Giuliacci.

A cura di Antonio Palma

Una mega nevicata è attesa sull’Italia per il giorno dell’Immacolata 8 dicembre ma anche nei prossimi giorni. L’ondata di freddo che ha già raggiunto la Penisola in queste ore, infatti, proseguirà anche oltre l’8 dicembre e, unita a un graduale peggioramento del tempo, sarà responsabile per diversi giorni di nevicate diffuse ed estese su tantissime regioni, anche a bassissime quote e addirittura in pianura. Lo spiega il colonnello Mario Giuliacci in base agli ultimi modelli meteorologici. “Sarà una mega nevicata in termini di regioni interessate, come avvenne nel dicembre di un anno fa sempre complice la NiNa, anomalo raffreddamento delle acque del pacifico tropicale” ha spiegato il noto meteorologo.

Neve anche in pianura al nord l'8 dicembre

Nel dettaglio, ad essere interessate dalle nevicate saranno soprattutto le regioni settentrionali dove insisterà maggiormente l’aria molto fredda arrivata negli ultimi giorni e sulle quali si scateneranno le piovose e umide correnti atlantiche che da mercoledì 8 dicembre raggiungeranno la Penisola. Condizioni ideali dunque per portare la neve fino in pianura al Nord. “Avremo nevicate già dalla notte tra martedì e mercoledì su Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta ed entroterra ligure”. Poi nel corso della giornata dell’Immacolata, “oltre al persistere della neve su queste regioni, nevicate in estensione ad Alto Adige, Piacentino e Veneto, tranne le coste” spiega Giuliacci. Saranno interessate dalla neve dunque gran parte delle grandi città dell’interno come Milano, Torino, Piacenza, Bergamo, Brescia, Verona e Treviso. Nella giornata dell’Immacolata nevicate al di sopra di 1000-1500 metri attese anche su Appennino Emiliano e rilievi del Centro. “Accumuli previsti di 20-30 centimetri di neve sulle Alpi, che potrebbero resistere fino a Natale, e15 centimetri su Piemonte e alta Lombardia”.

Neve anche venerdì

La neve però cadrà anche nei giorni seguenti anche se con una breve pausa. Nel dettaglio, le nevicate tenderanno a scemare nella serata di mercoledì con la neve confinata sulle zone appenniniche al di sopra di 1000-1200. Ome spiega meteogiuliacci.it, da venerdì 10 dicembre, poi la neve tornerà copiosa anche a base quote grazie a una nuova perturbazione. Torneranno ad imbiancarsi le regioni del nord con altre nevicate sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Occidentale.