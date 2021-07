Procede la campagna di vaccinazione in Italia: dopo il personale sanitario, gli ospiti e i dipendenti delle Rsa, gli over 80 e i soggetti fragili, partono le prenotazioni e le somministrazioni per gli over 70. Non in tutte le regioni, ma in quelle che stanno procedendo a ritmo sostenuto, come Abruzzo, Lazio, Campania, provincia autonoma di Trento ed Emilia Romagna. Molto dipende anche dalla disponibilità di dosi di vaccino: a questa fascia di popolazione è destinato AstraZeneca, che tuttavia proprio la scorsa settimana ha annunciato ulteriori tagli alle consegne delle fiale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle prenotazioni agli over 70 regione per regione. In quelle che non sono indicate di seguito non è ancora disponibile la vaccinazione per questa fascia d'età.

Abruzzo

Già da tre giorni gli over 70 nati tra il 1942 al 1946 possono prenotare la vaccinazione sulla piattaforma messa a disposizione da Poste Italiane, come si legge sul sito della regione Abruzzo. "Abbiamo scelto di suddividere la fascia di età 70-79 in due sottogruppi – ha spiegato l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì – proprio per consentire una migliore organizzazione della raccolta dei dati e della successiva campagna di somministrazione, che coinvolgerà una platea potenziale di circa 135mila abruzzesi. A breve apriremo anche ai nati tra il 1947 e il 1951". Coloro che aderiranno alla vaccinazione riceveranno successivamente dalla propria Asl tutte informazioni sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del Consenso Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso.

Bolzano

Al momento nella provincia autonoma di Bolzano sono ancora attive la vaccinazioni per gli over 75, che possono prenotarsi sul sito dedicato. La provincia ha sottolineato che "per l'inizio di aprile, l’Azienda sanitaria dell'Alto Adige dovrebbe ricevere circa 30.000 dosi di vaccino AstraZeneca, che andranno ad aggiungersi alle 30.000 dosi di BioNtech-Pfizer e Moderna in arrivo entro la fine di marzo", dando così una significativa accelerazione alla campagna.

Campania

Continua la campagna di vaccinazione degli over 70 anche in Campania, dove è possibile prenotarsi, a partire dal 13 marzo, mediante la piattaforma messa a disposizione dalla Regione, a cui è possibile accedere tramite inserimento di codice fiscale e numero di tessera sanitaria. Dal 26 marzo riconvocati anche gli ultrasettantenni che hanno saltato il turno per lo stop momentaneo ad AstraZeneca verificatosi nelle scorse settimane.

Emilia Romagna

Nei giorni scorsi il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha annunciato che "a breve apriremo le agende per le fasce 70-74 anni", ma il cronoprogramma dipenderà molto da quante dosi arriveranno. In attesa di terminare le vaccinazioni degli over 80, proseguono intanto prenotazioni e vaccinazioni anche per il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine, oltre che per le persone dai 75 ai 79 anni (i nati negli anni 1942, 1943, 1944, 1945 e 1946), dopo il via libera dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) sul vaccino AstraZeneca e l’autorizzazione di Aifa. Si ricorda che è possibile prenotarsi recandosi agli sportelli dei Cup, o nelle farmacie con prenotazioni Cup; online attraverso ilFascicolo sanitario elettronico, l’app Er Salute e il CupWeb.

Friuli Venezia Giulia

Da mercoledì 24 marzo è iniziata in Friuli Venezia Giulia la vaccinazione per le persone estremamente vulnerabili e per chi ha tra i 75 e i 79 anni. Si può prenotare la vaccinazione tramite il Cup delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434 223522. Sul sito della Regione è anche specificato che la campagna di vaccinazione sarà estesa progressivamente alle classi di età successive (74-70, 69-65, 64-60) con l’arrivo di ulteriori scorte vaccinali e ne sarà data specifica comunicazione.

Lazio

Dopo le annate dal 1944 al 1951, a partire dal 27 marzo è possibile prenotare nel Lazio anche il vaccino addirittura per chi ha 68 e 69 anni (i nati nel 1953 e nel 1952), visto che dal 20 marzo era aperta l'iscrizione alla somministrazione per i nati nel 1950 e 1951. La prenotazione può essere effettuata online, oppure chiamando l’assistenza al numero 06 164161841.

Liguria

In Liguria è possibile prenotare da oggi le vaccinazioni, oltre che per i soggetti fragili, il personale scolastico e delle forze dell'ordine, anche per le persone con età compresa tra i 70 e i 74 anni. La prenotazione può avvenire sul sito, tramite numero verde 800 938 818 (dalle 8:00 alle 18:00), presso gli sportelli Cup, le Asl, gli ospedali, o le farmacie che effettuano servizio Cup.

Lombardia

Per quanto riguarda la fascia d'età over 70, può prenotare il vaccino anti Covid in Lombardia chi ha tra i 60 e i 79 anni e risiede nei comuni ad alto rischio, e cioè per la provincia di Brescia: Capriolo, Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio; per la provincia di Cremona: Soncino. Per tutti gli altri over 70 le prenotazioni inizieranno sabato 3 aprile.

Piemonte

Dal 15 marzo sono iniziate le preadesioni per le persone con età compresa tra i 70 e i 79 anni. La vaccinazione vera e propria comincia però oggi, lunedì 29 marzo: 46mila soggetti, meno di un quarto della platea di riferimento, riceveranno l'iniezione negli studi dei 750 medici di medicina generale che hanno accettato di somministrare il vaccino nei loro ambulatori. Gli altri saranno invece convocati nei centri vaccinali tenendo conto degli incastri necessari per garantire la priorità al completamento della fase che riguarda gli ultraottantenni e consentire il proseguimento della campagna su personale scolastico e forze dell'ordine.

Toscana

Sul sito di riferimento della regione Toscana sono aperte al momento le prenotazioni per le persone dai 76 ai 79 anni, nati dal 1941 al 1945.

Valle d'Aosta

Al momento sono partite le vaccinazioni per le persone tra i 70 e i 79 anni. È la Usl a contattare la popolazione per raccogliere le adesioni. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito anticovid.regione.vda.it e sul sito della Usl alla sezione Infovaccini.