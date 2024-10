video suggerito

Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto: il calendario per Ognissanti 2024 Il calendario delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto subirà modifiche in occasione della festa di Ognissanti. Venerdì 1 novembre, infatti, le estrazioni si fermano ed entrambe le lotterie saranno posticipate ai giorni successivi. Vediamo quando si recuperano i concorsi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

In occasione delle festività di Ognissanti, il consueto calendario delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto subirà alcune modifiche con cambio di data per entrambe le lotterie che saranno posticipate. A causa del giorno festivo di venerdì 1 novembre, quando si festeggia appunto Ognissanti, Lotto e SuperEnalotto infatti si fermano e non verrà effettuata la consueta estrazione aggiuntiva settimanale, la terza in ordine di tempo.

Secondo il regolamento del Lotto e del Superenalotto, infatti, non possono essere effettuate estrazioni nei giorni festivi. Dunque, per recuperare l’estrazione mancante, sono stati previsti due cambiamenti di data consecutivi con rimodulazione delle estrazioni anche nei giorni successivi e che inevitabilmente sfoceranno oltre il weekend, interessando anche l’inizio della settimana successiva. I cambiamenti seguiranno le stesse date per entrambe le lotterie.

Come cambia il calendario delle estrazioni del SuperEnalotto per Ognissanti

Le consuete quattro estrazioni del Superenalotto, che avvengono il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato, questa settimana si ridurranno a tre a causa dello stop di venerdì 1 novembre che è giorno festivo. Come stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i concorsi del Superenalotto n° 174 e n° 175 subiranno uno slittamento in avanti. Vediamo questi cambiamenti in dettaglio in occasione della festa di Ognissanti:

Concorso SuperEnalotto n° 174 di venerdì 1 novembre è posticipato a sabato 2 novembre

Concorso SuperEnalotto n° 175 di sabato 2 novembre è posticipato a lunedì 4 novembre

Quando si recuperano le estrazioni del Lotto del 1 novembre: il calendario

Il cambiamento di data in occasione della festa di Ognissanti riguarda anche le estrazioni del Lotto del 1 novembre e del 2 novembre che slitteranno in vanti di un giorno in un caso e di due giorni nell'altro caso. Ecco le modifiche al calendario del Lotto:

l’estrazione numero n° 175 prevista per venerdì 1° novembre sarà effettuata sabato 2 novembre;

l’estrazione numero n° 176 prevista per sabato 2 novembre sarà effettuata lunedì 4 novembre