Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto: il calendario per Natale 2023 Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie 2023 e dell'Epifania 2024, il Lotto e il SuperEnalotto cambiano data di estrazione. Ecco tutte le modifiche per i giorni a seguire.

A cura di Biagio Chiariello

Il calendario delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto subirà delle variazioni in corrispondenza del periodo natalizio. In base al regolamento del Lotto e a quello del SuperEnalotto, infatti, non possono essere effettuate estrazioni nei giorni festivi.

Quindi nei prossimi giorni assisteremo a delle modifiche al calendario delle ‘tradizionali' estrazioni dei giorni pari (ossia martedì, giovedì e sabato) e anche alla ‘nuova' del venerdì (introdotta a seguito dell'alluvione in Emilia Romagna). I cambiamenti in realtà riguarderanno sopratutto il SuperEnalotto: il Lotto infatti seguirà il calendario classico e posticiperà solo l'estrazione di martedì 26 al giorno successivo.

Le novità sono iniziate con l'estrazione del SuperEnalotto di lunedì 18 dicembre (anticipo di quella di martedì 19 dicembre 2023) e quella di martedì 19 dicembre (anticipo di quella di giovedì 21 dicembre); proseguiranno giovedì 21 dicembre (anticipo dell'estrazione di venerdì 22 dicembre), venerdì 22 dicembre 2023 (anticipo di sabato 23 dicembre) e sabato 23 dicembre 2023 (anticipo di martedì 26 dicembre). Infine lunedì 8 gennaio 2024 viene posticipata l'estrazione di sabato 6 dicembre.

Il calendario delle estrazioni del SuperEnalotto per il periodo natalizio

Ci saranno dunque vari anticipi (e anche un posticipo) delle estrazioni del SuperEnalotto nel corso delle prossime settimane, come previsto dal calendario fissato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ecco le modifiche confermate:

L'estrazione del concorso n.175 di martedì 19 dicembre 2023 è anticipata a lunedì 18 dicembre 2023 ;

è anticipata a ; L'estrazione del concorso n.176 di giovedì 21 dicembre è anticipata a martedì 19 dicembre 2023 ;

è anticipata a ; L'estrazione del concorso n.177 di venerdì 22 dicembre è anticipata a giovedì 21 dicembre 2023 ;

è anticipata a ; L'estrazione del concorso n.178 di sabato 23 dicembre è anticipata a venerdì 22 dicembre 2023 ;

è anticipata a ; L'estrazione del concorso n. 179 di martedì 26 dicembre è anticipata a sabato 23 dicembre 2023 ;

è anticipata a ; L'estrazione del concorso n. 3 di sabato 6 gennaio è posticipata a lunedì 8 gennaio 2024.

Quando si recupera l'estrazione del Lotto del 26 dicembre 2023

A differenza del SuperEnalotto il Lotto segue invece il classico calendario, a differenza però della sola data del 26 dicembre che sarà posticipata al giorno successivo, come confermato sul sito ufficiale: "In occasione dell’estrazione relativa al giorno 26 Dicembre di Gioco del Lotto e 10eLotto, nella modalità di estrazione legata al Gioco del Lotto, la stessa verrà posticipata al giorno 27 dicembre".