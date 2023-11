Quando arriva l’inverno secondo le previsioni meteo di Giuliacci: “Entro fine novembre 3 fasi piovose” Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it “è in arrivo una triplice fase piovosa sull’Italia, anche se con piogge più moderate che nelle ultime settimane. Temperature in calo di 5 gradi ma non è ancora il momento dell’inverno vero e proprio”.

A cura di Ida Artiaco





"Le piogge, seppur non abbondanti come le scorse settimane, arriveranno sull'Italia in questa ultima parte del mese di novembre. Le temperature saranno ancora in lento calo con una diminuzione di ulteriori cinque gradi centigradi, ma non è previsto l'arrivo di una colata di aria polare almeno fino al 28 novembre, quindi ancora nulla da fare per l'inverno vero e proprio".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni, quando ci sarà ancora pioggia, seppur meno abbondante di quella che ha colpito alcune regioni, come la Toscana, nelle scorse settimane.

Quali sono le regioni a rischio pioggia nei prossimi 15 giorni

Secondo Giuliacci, "nei prossimi 15 giorni non avremo un tempo piovoso e quasi continuo come nelle ultime settimane, caratterizzato da fenomeni anche estremi, e non ci sarà neppure l'anticiclone africano che fa più danni di tutti, portando temperature al di sopra della media e siccità".

Ma, ha continuato l'esperto, avremo tre fasi piovose: "La prima ci sarà venerdì 17 novembre, soprattutto al Centro Sud tranne che sulle isole. Qui le piogge saranno abbondanti sul lato tirrenico e ci saranno anche deboli nevicate sulle Alpi di confine. Sabato e domenica, 18 e 19 novembre, avremo bel tempo. Il weekend sarà dunque caratterizzato da un clima stabile, che continuerà anche lunedì 20, ma martedì 21 novembre passerà un'altra perturbazione che porterà rovesci sulle regioni tirreniche, su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e mercoledì 22 ancora piogge al Centro Sud e Sardegna, seppur moderate. Infine, un'altra probabile perturbazione arriverà tra il 26 e il 28 novembre: anche in questo caso, ci saranno piogge ma non troppo forti".

Quando e quanto si abbasseranno le temperature

Per quanto riguarda le temperature, ha sottolineato Giuliacci, "entro il 23 novembre ci sarà un calo di 5 gradi centigradi, seguito da un rialzo temporaneo di 2 o 3 gradi al Centro Sud. Si va dunque verso un freddo moderato, ma non possiamo ancora chiamarlo inverno vero".

L'esperto ha concluso spiegando che "gli indici che consentono ai meteorologi di prevedere le colate di freddo invernale direttamente dal Circolo Polare Artico ci dicono che nei prossimi 15 giorni non è previsto un tale evento. Quindi, per l'inverno e la neve anche sugli Appennini dovremmo sicuramente aspettare il periodo successivo al 28 novembre".