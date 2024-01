Quali sono i 15 lavori più richiesti in Italia secondo LinkedIn e dove si assume di più I lavori più ricercati in Italia secondo LinkedIn sono attualmente quelli che hanno a che fare con la gestione dell’intelligenza artificiale, dell’informatica e della Cyber security. La classifica dei ruoli e delle abilità più richieste dalle aziende. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Professionisti della sicurezza informatica, esperti di intelligenza artificiale, consulenti per la sostenibilità e ingegneri del cloud. Sono queste alcune delle figure lavorative più ricercate in Italia secondo la classifica stilata da LinkedIn nell'indagine annuale sui ruoli più richiesti nel report Jobs on The Rise, che mostra come le abilità richieste dalle aziende siano cambiate del 25% negli ultimi 8 anni.

L'accelerazione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione hanno creato nuove opportunità di lavoro, in gran parte presenti nell'elenco delle 15 occupazioni in rapida ascesa negli ultimi 5 anni in Italia. La prima posizione resta la stessa dello scorso anno, addetto allo sviluppo commerciale. Le aziende, infatti, continuano ad avere l'esigenza di trovare nuovi modi di vendere i prodotti. Al secondo posto della lista c'è invece l'ingegnere dell'intelligenza artificiale, al terzo l'analista Soc che si occupa di cyber security. Al quarto, il sustainability specialist, mentre al quinto resta l'ingegnere del cloud, che si occupa di infrastruttura e server.

La classifica dei 15 lavori più richiesti

La figura dell'addetto allo sviluppo commerciale resta la prima in classifica, la più ricercata dalle aziende. Questo tipo di lavoratori si occupano di cercare potenziali nuovi clienti proponendo i prodotti adatti alle loro esigenze durante il ciclo di vendita. Le interazioni tra venditori e clienti sono cambiate dopo la pandemia, le competenze della professione sono in continua evoluzione e questi lavoratori si occupano di uno sviluppo commerciale che cambia e continua a crescere. Le competenze più diffuse per il ruolo sono vendite, lead generation, B2B.

Tra i settori più rappresentati ci sono tecnologia, informazione e internet. Le città che sono maggiormente alla ricerca di queste competenze e di questo tipo di lavoratori sono Milano, Roma e Torino. Le possibilità di lavorare da remoto (che pure contano nella scelta del ruolo post-pandemia) sono pari al 40,3%.

Al secondo posto della classifica c'è l'ingegnere dell'intelligenza artificiale che si occupa dell'AI e dei modelli di apprendimento automatico per sviluppare le soluzioni richieste all'AI nell'ottica di aiutare le aziende ad aumentare la propria efficienza. In futuro potrebbe essere richiesto sul mercato anche un ruolo che approfondisca la parte legale e l'essenza etica dell'intelligenza artificiale. Le principali aree di assunzione sono tra Roma, Milano e Torino. L'attuale distribuzione per genere, invece, mostra una profonda disparità tra uomini e donne: solo il 25% dei lavoratori nel campo è donna, mentre il 75% è di sesso maschile. Le possibilità di lavorare da remoto sono del 21,7%

Al terzo posto della classifica resta invece l'Analista Soc, confermando la propria posizione rispetto al 2023. La sicurezza informatica si conferma una delle aree su cui le imprese italiane investono di più. Gli specialisti che si occupano di monitoraggio di attività sul web, database, server e sicurezza informatica aziendale restano tra i più richiesti e la loro presenza è richiesta tra Roma, Milano e Napoli. L'attuale distribuzione per genere (anche in questo caso) è pari al 25% di donne e 75% di uomini.

Al quarto posto troviamo il Sustainability Specialist, ossia una nuova figura lavorativa che si occupa di creare, superivisionare e implementare strategie volte al raggiungimento degli obiettivi legati alla sostenibilità fissati dall'azienda. I settori più rappresentati sono quello della consulenza e servizi aziendali, produzione di macchinari e fabbricazione di mezzi di trasporto. Le aree principali di assunzioni sono tra Milano, Roma e Torino con un 65% di lavoratori di sesso femminile e il 35% di uomini.

Al quinto posto vi è invece l'ingegnere del Cloud, figura che svolge i azienda attività legate al monitoraggio e al mantenimento dell'infrastruttura Cloud e dei server. Le aree principali di assunzione sono tra Milano, Roma e Torino. Al sesto posto della classifica troviamo l'ingegnere dei Dati (Data engineer), che lavora con set di dati aziendali creando programmi e sistemi in grado di acquisirli e aggregarli.

Le abilità richieste dalle aziende fuori dalla top 5

I responsabili acquisti sono al settimo posto della classifica e si occupano di gestire il processo di approvvigionamento di beni e servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali, definendo strategie e modalità di acquisto. Le principali aree di ricerca e assunzione sono Roma, Milano e Bologna. Le possibilità di lavorare da remoto sono dell'1,1%. All'ottavo posto del report troviamo il Cyber Security Engineer che crea e implementa soluzioni per proteggere i sistemi informatici dagli attacchi hacker. Le principali aree di assunzione sono tra Roma, Milano e Napoli.

Al nono e decimo posto della lista vi sono rispettivamente i consulenti Cloud, che seguono i servizi di cloud computing nelle aziende, e i fiscalisti, coloro che si occupano di far rispettare le normative fiscali a clienti e aziende, fornendo anche consulenze. Un inaspettato undicesimo posto arriva per il Talent acquisition specialist, ossia il "cacciatore di talenti", una figura che nelle aziende si occupa di trovare i candidati idonei con specifiche competenze per i ruoli da ricoprire. Al dodicesimo troviamo il Performance engineer, ossia l'ingegnere di processo, una figura che si occupa che le prestazioni di un prodotto o di un servizio soddisfino determinati requisiti (esempio: valutano la performance delle auto e cercano di migliorarle)

Al tredicesimo vi è invece il Solution consultant, che gestisce le soluzioni informatiche, assicurandosi che vengano implementate come da progetto e che siano funzionali. Al quattordicesimo e quindicesimo posto, quindi agli ultimi posti del report vi sono i medical science liaison, che si occupano di facilitare lo scambio di informazioni scientifiche tra la comunità medica e quella farmaceutica, e lo sviluppatore back-end, che si occupano della costruzione e manutenzione dei componenti di un sito web non visibili dall'utente, come server, database e API.