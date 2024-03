Pulmino per trasporto disabili sbanda e si ribalta nella scarpata a L’Aquila: 6 feriti, uno grave I feriti sono sei, quattro disabili e due accompagnatori tra cui l’autista del mezzo. Per estrarli dal pulmino è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Cinque dei feriti sono stati trasportati all’ospedale di Castel di Sangro. Più gravi le condizioni del sesto ferito trasportato all’ospedale di Sulmona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi nell'Alto Sangro, in Abruzzo. Un pulmino adibito al trasporto disabili è uscito di strada, finendo in una scarpata tra Alfedena e Villa Scontrone, in provincia dell'Aquila, e causando il ferimento di sei persone a bordo tra cui una in gravi condizioni. Lo schianto attorno alle 17 di giovedì su un tratto rettilineo della strada statale.

Il mezzo, che appartiene all'Anffas, l'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, pare stesse viaggiando in direzione Alfedena per riaccompagnare un gruppo di utenti quando è avvenuto l'incidente. Per motivi ancora tutti da chiarire, il pulmino ha improvvisamente sbandato ed finito fuori strada, terminando la sua corsa nella scarpata sottostante che costeggia la strada, dove si è ribaltato su un lato.

Dopo l'allarme, sul posto sono confluiti diversi mezzi di soccorso tra ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri, oltre a un elicottero di emergenza. Tutti gli occupanti del mezzo sono stati estratti, curati e trasportati in ospedale tra cui uno in gravi condizioni. I feriti sono sei, quattro disabili e due accompagnatori tra cui l'autista del mezzo. Per estrarli dal pulmino è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Cinque dei feriti sono stati trasportati all’ospedale di Castel di Sangro in ambulanza e le loro condizioni non sarebbero gravi.

Più serie invece le condizioni del sesto ferito, trasportato all’ospedale di Sulmona. Si tratta di un 60enne ricoverato in prognosi riservata nel reparto di anestesia e rianimazione con varie fratture agli arti, trauma toracico ed emorragia interna. Le condizioni sono serie e potrebbe essere trasferito a L'Aquila anche se i medici hanno escluso il pericolo di vita dopo i primi accertamenti clinici. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruite la dinamica del sinistro stradale.