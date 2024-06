Drammatico incidente sulla statale, famiglia distrutta a Locri: tre morti e un ferito grave

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Tre persone morte e un giovane 19enne ferito in modo grave, è il tragico bilancio di un terribile incidente stradale che si è consumato lungo la statale 106 Jonica in Calabria. La tragedia che ha distrutto una famiglia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì nel territorio del comune di Locri, in provincia di Reggio Calabria. Le vittime sono marito, moglie e sorella di questa mentre il ferito è il figlio della coppia. Si tratta del 62enne Antonio Simonetti, che era alla guida dell’auto coinvolta nello schianto mortale, Domenica Palamara, 55 anni, e la sorella di quest'ultima, Santina Palamara, 51 anni.

Secondo quanto ricostruito finora, la famiglia stava tornando a casa a Brancaleone, sempre nel Reggino, quando in località Moschetta, nei pressi del Parco archeologico, la loro vettura, una Fiat Panda, ha sbandato improvvisamente e vistosamente invadendo la corsia opposta di marcia e concludendo la sua corsa con un violento schianto contro il muro di contenimento della corsia opposta.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alle tre vittime dell’incidente stradale. La coppia è morta praticamente sul colpo. All’arrivo dei soccorsi del 118, infatti, i coniugi erano già deceduti. Soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, invece, la sessantenne. La donna è stata trovata in gravissime condizioni tanto che la centrale operativa ha inviato sul posto anche l’elisoccorso ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano, la signora è deceduta durante il trasporto all'ospedale di Locri.

Il quarto passeggero, uno dei figli della coppia, un 19enne, è stato invece soccorso in condizioni meno gravi ed è ora ricoverato all’ospedale di Reggio Calabria dove è stato portato d’urgenza. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero altre auto coinvolte. L’ipotesi è che il guidatore sia stato vittima di un malore.

“Sono 19 le vittime sulla Statale 106 dall’inizio dell’anno fino ad oggi abbiamo avuto in media una vittima ogni 9 giorni. Il bilancio si aggrava, inoltre, se consideriamo che mai, dal 1996 fino ad oggi, nei primi 6 mesi dell’anno abbiamo registrato così tante vittime e, fra queste, 12 hanno meno di 45 anni” denunciano dall’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, aggiungendo: “In questo momento di grande dolore vogliamo dedicare una riflessione sulle vittime per esprimere la nostra solidarietà e cordoglio alle Famiglie Simonetti e Palamara. Mentre a Giuseppe (l’unico sopravvissuto, figlio 19enne della coppia deceduta), vogliamo esprimere e la nostra vicinanza ideale”.