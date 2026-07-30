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Prova a salvare la figlia e il nipote mentre fanno il bagno nel Po ma non riemerge: scomparso 36enne a Calto

Un 36enne si è tuffato nelle acque del Po a Calto (Rovigo) per salvare la figlia e il nipote che si erano tuffati in acqua ma non è più riemerso: ricerche in corso.
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A cura di Ida Artiaco
Immagine di repertorio
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Apprensione a Calto, dove sono in corso le ricerche di un 36enne che è scomparso nelle acque del Po. L'uomo si è gettato per cercare di salvare la figlia e il nipote che facevano il bagno nel fiume. Entrambi sono riusciti ad arrivare a riva ma lui non è riemerso. Le operazioni sono condotte dai vigili del Fuoco, anche con l'ausilio delle imbarcazioni e dell'elicottero del corpo, che ha già eseguito vari sorvoli dell'area, al momento purtroppo senza esito.

Successivamente sono giunti anche i sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del Fuoco da Mestre, che stanno proseguendo le operazioni di ricerca in acqua. Presenti anche il personale del Suem 118 e le forze dell’ordine.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, a Calto (Rovigo). La famiglia si trovava in golena, a prendere il sole e due bambini sono andati a fare il bagno. Ad un certo punto i piccoli erano in difficoltà nel tornare a riva, così il 36enne di origine moldava, residente a Bologna, e papà della bambina si è tuffato per aiutarli.

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Solo qualche settimana fa un episodio simile si era verificato sempre nelle acque del Po ma vicino a Suardi (in provincia di Pavia): un uomo di 32 anni, scomparso dopo essersi tuffato nel fiume per rinfrescarsi non era più riemerso. A dare l'allarme, un amico che era con lui. È stato ritrovato senza vita due giorno.

In aggiornamento. 

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