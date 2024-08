video suggerito

Prosegue l'allerta caldo sull'Italia: venerdì 30 agosto bollino rosso in 8 città, temperature fino a 38 gradi Ancora caldo da bollino rosso sull'Italia e prosegue l'allerta per le ondate di calore nel nostro Paese. Come riportato dal bollettino del Ministero della Salute, per la giornata di oggi, venerdì 30 agosto, saranno 8 le città contrassegnate con il massimo livello di allerta, 4 quelle con il bollino arancione. Attesi picchi di 37-38 gradi.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Ancora caldo da bollino rosso sull'Italia e prosegue l'allerta per le ondate di calore nel nostro Paese. Come riportato dal bollettino del Ministero della Salute, per la giornata di oggi, venerdì 30 agosto, saranno 8 le città contrassegnate con il massimo livello di allerta, 4 quelle con il bollino arancione (sulle 27 prese in esame). Sono previsti picchi di 37-38 gradi.

Tra i consigli del Ministero per chi abita nelle città da bollino rosso c'è quello di evitare di esporsi al caldo tra le 11 e le 18, di utilizzare correttamente il condizionatore, seguire un'alimentazione leggera, bere molti liquidi e indossare indumenti chiari e leggeri. Di seguito tutto i dettagli.

Le città da bollino rosso: quanti gradi ci saranno oggi

Secondo il bollettino sulle ondate di calore, pubblicato dal Ministero della Salute, nella giornata di venerdì 30 agosto le 8 città contrassegnate da bollino rosso (livello 3 di allerta) sono: Bari, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Roma, Trieste. Secondo le previsioni, sono attesi picchi fino a 37-38 gradi.

Bollini caldo del 30 agosto – Foto Ministero della Salute

Quali sono città da bollino arancione e giallo

Sono invece soltanto 4 le città da bollino arancione: Bologna, Bolzano, Rieti e Verona. Numerosissimi invece i centri contrassegnati da bollino giallo, il livello 1 di allerta, ben 14: Ancona, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Viterbo. Soltanto in una città si segnala il bollino verde, Cagliari.

Bollini caldo del 30 agosto – Foto Ministero della Salute

Le previsioni meteo per oggi venerdì 30 agosto

Per la giornata di oggi, venerdì 20 agosto, il tempo sarà prevalentemente soleggiato sull’Italia. Un po’ di nubi alte tenderanno a velare il cielo del Nord Italia.

Da metà giornata sulle aree montuose potrebbero arrivare temporali o rovesci in Calabria, in forma più isolata e sporadica sui rilievi alpini e della Basilicata. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno sempre oltre la norma, con picchi massimi di 37-38 gradi in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna.