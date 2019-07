Le previsioni del traffico per il weekend di sabato 20 e domenica 21 luglio, quello del primo grande esodo estivo, ci dicono una cosa certa: la concentrazione di veicoli sulle maggiori strade italiane andrà progressivamente aumentando rispetto a quanto visto in queste prime settimane di luglio. Come di consueto sia la Società Autostrade sia la Polizia di Stato hanno pubblicato uno schema che, sulla base dei dati degli scorsi anni, prova a far luce su quanto accadrà sulla rete autostradale nei prossimi giorni. Inoltre la Polizia di Stato ha pubblicato delle mappe contenenti i principali cantieri lungo la rete stradale, assieme agli itinerari alternativi consigliati. Sia la giornata di domani sia quella di dopodomani saranno da bollino rosso.

Previsioni traffico per sabato 20 luglio e domenica 21 luglio

La mattina di sabato 20 è da bollino rosso, mentre pomeriggio e sera migliorano con bollini gialli e verdi. Domenica 21 invece situazione più tranquilla, col solo pomeriggio contrassegnato dal bollino giallo. Giallo nella mattinata di lunedì 22, verde in serata.

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Il calendario del divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate sarà in vigore dalle 8 alle 16 di sabato 20 luglio e dalle 7 alle 22 di domenica 21 luglio. Attenzione ai tutor in autostrada. Sono aumentate le tratte coperte dal nuovo sistema, attualmente sono 46. Qui sopra l'elenco completo.

Sos incidenti

Per consentire un viaggio in sicurezza, al Ministero dell'Interno, è stato presentato il piano strategico di Viabilità Italia alla presenza del capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha messo in risalto tre parole fondamentali che riguardano la sicurezza stradale e la vita di ogni giorno: consapevolezza, responsabilità e rispetto: "La consapevolezza dei rischi – ha detto – credo sia la parola chiave quando ci si mette alla guida in mesi e giornate caratterizzate, purtroppo, da una forte mortalità a causa di incidenti. Basti pensare che nel mese di agosto la frequenza delle morti su strada nel 2017 è stata di 2,3 decessi ogni 100 incidenti stradali".

Gli aggiornamenti live sul traffico

Potete rimanere aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico autostradale nei seguenti modi: