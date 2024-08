video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 1 settembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domani, domenica 1 settembre 2024 iniziamo a sentire la quadratura tra Marte e Nettuno che renderà davvero difficile fare cose pratiche, pragmatiche e organizzate. Con la luna in Leone, il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Toro.

Anche nell'oroscopo di domani, domenica 1 settembre 2024 la Luna si trova bellissima nel segno del Leone e va a braccetto con la Venere in Bilancia: entrambe parlano di fascino e femminilità. Unica nota alla quale fare attenzione la quadratura sempre più stretta tra Marte e Nettuno che indica una turbolenza nella quale la fermezza e la determinazione vacillano. Sarà più difficile mantenere coerenza e concretezza. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Amore: la passione è forte, gli abbracci un po' meno.

Fortuna: ti regala grandi slanci creativi.

Il consiglio del giorno: affronta una sfida , che avevi tenuto in stand by, a testa alta e la giusta dose di orgoglio.

Voto: 7 +

Toro

Amore: non ti lasci completamente andare e continui a valutare i pro e i contro.

Fortuna: temporaneamente fuori uso.

Il consiglio del giorno: datti una pacca sulla spalla, è importante dirsi che si è bravi soprattutto nei momenti di sconforto.

Voto: 5

Gemelli

Amore: siete molto bravi ad esprimere le vostre emozioni.

Fortuna: aggiusta sempre la vostra mira.

Il consiglio del giorno: leggete un buon libro perché Netflix non ha tutte le risposte che cercate.

Voto: 8

Cancro

Amore: con Venere in quadratura ti senti un po' smarrito.

Fortuna: altalenante e un po' capricciosa, proprio come te.

Il consiglio del giorno: fai una lista delle cose per la quale sei grato e appiccicala al frigo, viene comoda nei momenti di sconforto.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: sei pronto a fare dichiarazioni intense, da lacrimoni proprio.

Fortuna: se non ci fosse sapresti come inventarla.

Il consiglio del giorno: quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere questo mese? mi raccomando sogna in grande.

Voto: 8 e mezzo

Vergine

Amore: la tua compagnia è sempre molto gradita.

Fortuna: ti consiglio di affidarti ad altro.

Il consiglio del giorno: scrivi una lettera per esprimere quello che senti, perché i messaggi whatsapp non hanno lo stesso effetto.

Voto: 7

Bilancia

Amore: sei in perfetta armonia con il partner.

Fortuna: dalla tua parte senza stancarsi mai.

Il consiglio del giorno: concediti un giro in bicicletta: il modo più lento per accorgerti che il mondo è davvero bello, mentre ti mantieni in forma.

Voto: 9

Scorpione

Amore: anche con quel broncio e gli occhiali scuri, riesci a piacere lo stesso.

Fortuna: la vedi parecchio lontana, ma è solo questione di prospettiva.

Il consiglio del giorno: ripassa il vocabolario dei gesti: così la prossima volta sai esattamente come insultare qualcuno senza dire una parola.

Voto: 6 – –

Sagittario

Amore: il tuo cuoricino oggi si scalda un po', giusto per non far perdere del tutto la speranza al povero partner che ancora crede nella tua umanità.

Fortuna: scarseggia parecchio.

Il consiglio del giorno: cucina un dolce fatto in casa per contenere un pò le finanze, ricorda che Giove si trova nel segno opposto.

Voto: 7 –

Capricorno

Amore: la tua autostima a riguardo è un po' ballerina.

Fortuna: ti fa sentire sicuro come non mai.

Il consiglio del giorno: concediti una colazione speciale, per iniziare con la carica giusta il nuovo mese che inizia.

Voto: 6 +

Acquario

Amore: la tua impulsività crea confusione nella coppia.

Fortuna: aspetta che la Luna storta se ne vada.

Il consiglio del giorno: concediti un bagno rilassante, è un tentativo di lavare via tutti i tuoi problemi… anche se temporaneamente.

Voto: 5 +

Pesci

Amore: non riuscite a trovare il giusto equilibrio emotivo che tanto bramate.

Fortuna: ricordatevi che la ruota gira e arriverà anche il vostro momento.

Il consiglio del giorno: acquistate una nuova fragranza per la casa: chiudete gli occhi e fingete che il disordine che vi circonda non esista.

Voto: 5