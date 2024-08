video suggerito

Previsioni traffico autostrade sabato 31 e domenica 1 settembre, quando partire: i bollini rossi e gialli Le previsioni del traffico delle autostrade per il fine settimana di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre: bollini neri, rossi e gialli per questo ultimo weekend del mese. Tutti i dettagli dell'esodo estivo che si preannuncia infuocato per le strade e autostrade italiane.

A cura di Antonio Palma

Le previsioni del traffico delle autostrade per il fine settimana di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre: bollini neri, rossi e gialli per questo ultimo weekend del mese. Tutti i dettagli dell’esodo estivo che si preannuncia infuocato per le strade e autostrade italiane.

Le previsioni del traffico per l'ultimo weekend del mese, quello di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre: mattinate da bollino giallo tra oggi e domani e da bollino rosso nel pomeriggio mentre per domenica giornata da traffico rosso per l’intero giorno, secondo il Piano Estate 2024 redatto dalla Polizia di Stato Questo fine settimana infatti è quello dei rientri dalle vacanze estive con traffico intenso atteso dai luoghi di villeggiatura e verso le grandi città.

Bollini traffico weekend Agosto-settembre. 2024 – foto Polizia di Stato

Previsioni traffico domani sabato 31 agosto

Secondo il Piano Estate 2024, si prevede circolazione di mezzi intensa sin dalla mattina di oggi, ma in intensificazione nel pomeriggio, lo stesso andamento anche domani, sabato 31 agosto, con bollino giallo al mattino e rosso dal pomeriggio. Secondo Autostrade per L’Italia, invece avremo bollino giallo sia al mattino sia nel pomeriggio già da oggi sulle strade di rientro verso le grandi città mentre bollino rosso sabato per l’intera giornata. Assisteremo infatti a una intensificazione della circolazione in direzione dei maggiori centri urbani per i rientri dalle località di vacanza.

Previsioni traffico domenica 1 settembre

Le previsioni di traffico per domenica 1 settembre del Piano Estate 2024 indicano invece intera giornata da bollino rosso per il rientro. Per Autostrade, invece, sarà mattinata da bollino giallo e pomeriggio da bollino rosso. Il traffico si estenderà anche a lunedì 2settembre con traffico da bollino giallo al mattini o per chi si metterà in viaggio per evitare le code del weekend. Per cercare di evitare traffico e bollini rossi è importante organizzare il viaggio e informarsi sulle condizioni della viabilità.